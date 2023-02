Nany People lança música com Luíza Possi

Poços de Caldas, MG – A poços-caldense de coração Nany People, lança dia 23 de fevereiro, nesta quinta-feira, a canção ‘Coração de Papel’ como o primeiro single do seu EP ‘Nany People (en)Canta‘.

A faixa foi gravada ao vivo e produzida por ‘A Banda Que Nunca Se Viu‘, grupo formado, em sua maioria, por humoristas.

“A Luíza, foi muito querida e generosa em aceitar participar comigo nos vocais dessa pérola que é ‘Coração de Papel’. Somente ela poderia fazer isso”, declara Nany.

O single tem lançamento marcado para o dia 23 de fevereiro e é a primeira música do futuro EP a ser lançada. As demais canções serão disponibilizadas nas plataformas de música no dia 24 de março, destacando a faixa ‘Perigosa’, sucesso das Frenéticas, numa versão com assinatura “Nany People”.

‘Esse lançamento foi adiado por duas vezes, por questões operacionais, mas valeu a pena esperar, os fãs vão amar o estilo Nany para essas canções’, relata Marcos Guimarães, produtor executivo do projeto.

‘Nany People (en)Canta’ também é o nome do show que a artista apresenta no dia 23 de março no Teatro Gazeta, em São Paulo. Nos vocais, Nany People imprime sua personalidade nas versões criadas para ‘Perigosa’, famosa na voz das Frenéticas; ‘Esqueça’, de Roberto Carlos; ‘Ronda’, autoria de Paulo Vanzolini e imortalizada na interpretação de Maria Bethânia; ‘Coração de Papel’, de José Roberto; e ‘Evidências’, conhecida gravação de Chitãozinho & Xororó, entre outros sucessos da música brasileira.

Além desse repertório, Nany presta uma emocionante homenagem à Gal Costa.