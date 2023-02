Poços de Caldas

A previsão do tempo para esta quarta-feira, 22, é de céu nublado pela manhã com abertura de sol e chuvas à tarde e a noite. Temperatura máxima será de 28 graus e a mínima de 16 graus. A previsão de volume de chuvas para este domingo é de 30 milímetros.

Minas Gerais

Nesta quarta-feira,22, áreas de instabilidade devem ganhar força na divisa dos estados de Minas Gerais e São Paulo. Com isso, pancadas de chuva de intensidade moderada a forte podem ocorrer, especialmente a partir da tarde, no Sul e Triângulo Mineiro.



Quanto às temperaturas, o calor segue intenso em todas as regiões mineiras, com temperaturas máximas acima dos 30ºC. O ar quente e seco continental mantém o tempo ensolarado a parcialmente nublado, sem chuvas, no Leste e Norte mineiros.