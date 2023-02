Receita Federal e Unifal firmam parceria para implantação de uma unidade de tratamento de resíduos agroquímicos

Poços de Caldas, MG – A Universidade Federal de Alfenas – Unifal em parceria com a Receita Federal implantará uma unidade de tratamento de resíduos agroquímicos (UTRA) no campus da Unifal em Poços de Caldas. O objetivo do projeto é destinar os pesticidas apreendidos pelo órgão de forma sustentável.

O projeto desenvolverá soluções para o destino final dos pesticidas apreendidos para uso irregular. Esse é um problema real e de difícil solução não só para o país, mas em todo o mundo.

Na UTRA, serão aplicadas diferentes tecnologias ambientais aos compostos agrotóxicos, conhecidos como pesticidas. O projeto possibilita o tratamento do resíduo para retornar ao meio ambiente em formas menos tóxicas e com redução de custos e impactos. Também desenvolve pesquisas, buscando novas possibilidades para descartar ou reutilizar os compostos em estudo. É uma oportunidade para aplicar e desenvolver tecnologias, que normalmente são realizadas em laboratório, em maior escala.

A previsão de início das atividades da UTRA é julho de 2023, com prazo de execução de três anos. O primeiro composto a ser estudado seria o paraquate, uma das principais substâncias proibidas apreendidas pela Receita Federal. Desde janeiro as instituições estão trabalhando para viabilizar a parceria.

Para o delegado da Receita Federal no Sul de Minas, essa parceria da Receita Federal com a Unifal em Poços de Caldas vai resolver o problema dos pesticidas apreendidos. “Trata-se de um material que possui um alto custo de destruição para os cofres públicos. Com a parceria evitaremos os custos e também daremos uma solução sustentável aos produtos agroquímicos”.

Os pesquisadores responsáveis pelo projeto são professores e doutores da Unifal. Eles possuem grande conhecimento na área de biorremediação ambiental, especialmente em compostos tóxicos, com experiência no tratamento biológico de compostos agroquímicos.

Conforme explicação de um deles, a parceria da Universidade com a Receita Federal no tratamento de compostos agroquímicos permite que o investimento no desenvolvimento científico brasileiro seja transferido para solucionar problemas práticos do país. Fecha um importante ciclo de retorno do investimento público realizado em tecnologia e inovação. É a transferência tecnológica das ideias e processos desenvolvidos pela Universidade para a sociedade brasileira, intermediados pela Receita Federal.”

Os custos do projeto poderão ser financiados por termos de ajuste de conduta (TAC) de acordos ambientais. Com isso, garante-se o caráter educativo do acordo, um meio ambiente ecologicamente equilibrado e o financiamento de pesquisas públicas que visam a sustentabilidade.