Região de Uberlândia amplia volume de exportações

A Região Intermediária de Uberlândia, composta por 24 municípios, registrou em 2022 a maior receita e o maior volume de exportações dos últimos 25 anos. De acordo com o boletim divulgado pelo Instituto de Economia e Relações Internacionais da Universidade Federal de Uberlândia (Ieri/UFU), 3,39 milhões de toneladas de produtos foram enviados para fora do país somente no ano passado, o maior montante desde o ano de 1997. Em relação a 2021, a alta do volume exportado chega a 26,5%. O valor em exportações foi de R$ 2,94 bilhões, cerca de 54% a mais do que o registrado no ano passado. (Diário de Uberlândia)

Encontro reúne produtores em Liberdade

A Prefeitura de Liberdade, através do Departamento de Agricultura Pecuária e Meio Ambiente e em parceria com a Emater, realizou um evento com as empresas John Deere e Dipropec. O encontro ocorreu na Seltur e teve o objetivo de apresentar equipamentos agrícolas e melhorias para agricultura e pecuária do município. O evento contou com grande participação de produtores e da população do município. Também estiveram presentes no evento os alunos do curso técnico em agropecuária da Escola Estadual Frei José Wulff. (Jornal Panorama – Baependi)

Produtores de Caratinga recebem sementes

A Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural de Minas Gerais (Emater-MG) está destinando sementes de feijão de alta qualidade para 650 agricultores familiares de Caratinga. A distribuição ocorrerá em parceria com a Secretaria Municipal de Agricultura. O material foi adquirido, em licitação, com recursos aprovados pela bancada mineira na Câmara dos Deputados, repassados para a Emater-MG por meio de convênio com o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa). Conforme o coordenador técnico regional da Emater, Sebastião Jorge Braga, inicialmente, o município está recebendo 650 pacotes de semente de feijão-carioca de 10 kg cada. (Diário de Caratinga – Caratinga)

Escolas de samba voltaram em Congonhas

Pela primeira vez em 25 anos, as escolas de samba voltam a desfilar em Congonhas. A Escola de Samba Casa Imperial da Rosa encantou os foliões na noite de sábado, 18 de fevereiro. O evento aconteceu na Avenida Marechal Floriano, com apoio da prefeitura, para resgatar a tradição dos antigos carnavais na cidade. O espetáculo contou com muitas cores, plumas, paetês e diferentes alas, carros alegóricos, comissão de frente e bateria, encantando os olhos e os corações dos espectadores. (Correio Online – Conselheiro Lafaiete)

Fabricante vai indenizar consumidora

A 11ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça de Minas Gerais (TJMG) confirmou sentença da comarca de Teófilo Otoni que condenou uma fabricante de cosméticos a indenizar uma funcionária pública aposentada em R$ 8 mil por danos morais causados pelo vazamento do conteúdo de um frasco de desodorante. A consumidora adquiriu quatro unidades do produto e as guardou no armário. No mesmo dia, ao abrir as portas do móvel onde os desodorantes estavam, um dos frascos começou a borrifar jatos que atingiram o rosto, os braços e parte do abdômen dela, causando várias queimaduras. (Diário Tribuna – Teófilo Otoni)

Vereadores defendem intérpretes de Libras

Os vereadores Cido Reis e Maurício Delgado protocolaram na Câmara Municipal de Juiz de Fora um projeto de lei que pretende determinar a exigência para que alguns estabelecimentos públicos e privados que atuam na cidade ofereçam serviços de intérprete da Língua Brasileira de Sinais (Libras). O projeto de lei estabelece que as agências bancárias e empresas prestadoras de serviços públicos que atuam em Juiz de Fora, além de órgãos da Administração Pública do Município, devem contar com a presença de um intérprete de Libras ou um sistema que integre essa função para atender pessoas com deficiência auditiva. (Tribuna de Minas – Juiz de Fora)

Livro comemora centenário de Itabirito

Itabirito ganhou mais um presente no ano de seu centenário. O escritor Ivacy Simões lançou o livro “Itabirito: Um Século de Encanto”. A obra conta a história da cidade e de seu povo, das famílias itabiritenses, desde 1534 até o ano de 2023. Trata-se do terceiro livro publicado por Ivacy sobre Itabirito e suas tradições, além de pessoas que viveram e contribuíram para o desenvolvimento do município. “Ele começa a contar a história da cidade desde 1534, quando houve as Capitanias Hereditárias. Itabirito estava lá na capitania do Espírito Santo, já tinha o pico de Itabirito demarcado, onde ela surgiria”, explica o autor. (O Liberal – Ouro Preto)

COLUNA MG – Principais destaques dos jornais integrantes da Rede Sindijori MG

www.sindijorimg.com.br