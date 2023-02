Carnaval Poços de Caldas 2023 foi um dos maiores da história da cidade

Poços de Caldas, MG – A folia represada por dois anos pela Covid-19 elevou as expectativas deste ano para uma imensa quebra de recordes de participação do público. Foi uma grande retomada das ruas, com muita alegria, euforia, tradição e folia.

Poços de Caldas, maior cidade do Sul de Minas, recebeu os foliões de diversos locais, além da população que tomou as ruas da cidade. A abertura oficial contou com a entrega da chave da cidade ao Rei Momo, Marco Oliveira, em frente à Prefeitura. Depois disso foram mais de 30 shows nos 4 dias da folia nas Praças Dom Pedro II, Pedro Sanches, Parque José Affonso Junqueira e Praça dos Imigrantes com Banda do Lira, Frevo na Fobica, Carnabebê, Banho à Fantasia, Charanga dos Artistas, shows e desfiles de Blocos de Rua.

Teve a irreverência da Charanga dos Artistas, que voltou a brilhar no Carnaval poços-caldense, reunindo companhias teatrais locais e bonecos gigantes em uma grande celebração da arte e da cultura, ao som da Banda do Miguelzinho, com as tradicionais marchinhas.

Neste ano, a Charanga homenageou, especialmente, os mestres da cultura tradicional de Poços de Caldas. Bonecos de Dona Orlanda, Seu Joaquim, Seu Pedro Caiapó e Seu Luiz Siqueira, além de Pedro Botelho, Bufão, Aldir Blanc e Ramon Valdés se misturam a 17 grupos teatrais, de circo e dança, levando alegria, vibração e criatividade para o Parque José Affonso Junqueira, todos os dias da folia com a força de sua tradição e por tudo que congrega, especialmente com as homenagens a personagens e histórias da cidade. O público também pode também rever os bonecos que participaram das comemorações dos 150 anos de Poços de Caldas.

O carnaval foi para todas as idades, o Carnabebê reuniu os pequeninos de 0 a 7 anos com músicos, cantores e atores que animaram a matinê especial para a criançada. A turminha pode se fantasiar, dançar, cantar, jogar confete e curtir as brincadeiras e músicas especialmente voltadas para o público infantil, com arranjos únicos da Cia.Brincanto com atividades são lúdicas promovendo a interação com os pais e crianças. A folia foi garantida. Uma novidade deste ano foram as atrações no Bairro Cascatinha. Houve um ponto de encontro do samba com

Cortejo do Grupo Afoxé e Samba do Vô com uma homenagem às diversas iniciativas culturais históricas de resistência que surgiram, existiram e perpetuaram a partir deste território, tradições e criações das comunidades afro-brasileiras na cidade de Poços de Caldas.

Segundo o secretário de Turismo, Ricardo Oliveira, mais de 50 mil pessoas passaram por dia na folia, que lotaram Poços de Caldas e curtiram toda a programação. “Ver os foliões felizes assim, ver o quanto nosso comércio, rede hoteleira, restaurantes e bares lucraram nestes dias de festa me deixou muito feliz. Todos os dias vimos a casa cheia. Estamos com a sensação de dever cumprido porque realizamos um Carnaval bonito para a família e para nossos turistas que nos ajudaram a manter recordes de público. Investimos na estrutura, nas bandas, na programação para adultos e também para nossas crianças, no apoio aos nossos comerciantes e de resultado obtivemos o dobro em retorno. E os foliões podem segurar esta saudade, porque ano que vem vamos fazer uma festa maior e melhor”, afirmou.

Ainda reforçou o trabalho realizado pela Prefeitura de Poços de Caldas. “O Carnaval de Poços de Caldas 2023, depois de dois anos sem ter esta festa, acabou superando todas as expectativas. Nós fizemos um planejamento, uma organização, nós trabalhamos realmente para que houvesse este público. A comunicação, a infraestrutura, todos que trabalharam para nós obtermos este resultado. Tudo isso gera muito mais engajamento, para que nós possamos, desde já, trabalhar com mais fôlego e mais força para que em 2024 seja ainda melhor. Esse ano foi um olhar especial para valorização dos nossos músicos e da nossa cultura regional. É um trabalho de muitas mãos envolvidas para que tudo desse certo. A gente agradece o prefeito, Sérgio Azevedo, que nos deu toda essa liberdade para trabalhar”.

Poços de Caldas integrou o programa Carnaval da Liberdade, iniciativa do Governo de Minas Gerais, por meio da Secretaria de Estado de Cultura e Turismo de Minas Gerais, com o slogan “A Liberdade mora em Minas e o Carnaval também”. A iniciativa intersetorial vem sendo desenvolvida em quatro eixos: Estruturação, Fomento, Ações Culturais e Promoção.