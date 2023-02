Dia de eleição na Cãmara

Ouvidor

Nesta quinta-feira,23, durante a sessão ordinária da Câmara Municipal. acontece a eleição para o novo ouvidor. A Ouvidoria do Povo é um órgão auxiliar na fiscalização da execução dos serviços públicos municipais. Ela é responsável por receber denúncias, reclamações, elogios e sugestões, fazendo os encaminhamentos necessários.

**

Tribuna

Ainda durante a reunião ordinária, haverá o uso da Tribuna Popular. Victor Hugo de Melo Braga solicitou o espaço para falar sobre políticas públicas para os estudantes referentes ao transporte, à segurança pública e à saúde.

**

Trailers

Não foram colocados tapumes, pelo menos a tarde desta quarta-feira,22, como prometeu o prefeito Sérgio Azevedo. As conversas sobre um mudança no prazo seguem e uma decisão sobre os rumos que serão tomados deve ser conhecida hoje.

**

Calmaria

Nenhuma ocorrência mais grave foi registrada no Carnaval de Poços de Caldas. A folia transcorreu na maior calmaria. Carnaval da tranqüilidade. Que beleza.

**

Veterana

Hoje tem Caldense e Cruzeiro no Ronaldão. Se quiser fugir do Torneio da Morte a Veterana vai ter que derrotar a Raposa. Situação complicada.

**

Transporte

A Associação de Líderes Comunitários de Poços de Caldas – 23 – solicita linha de ônibus escolar gratuito nos horários de manhã, tarde e noite, na saída de alunos da Escola Padrão Parque das Nações. O motivo do pedido é a implantação da sexta aula para os alunos que frequentam a escola. O pedido será lido na sessão desta quinta na Câmara Municipal.

**

Dia da Cerveja

A sessão de hoje vota a inclusão do dispositivo no art. 6º da Lei n. 9.620, de 24 de agosto de 2022, para incluir no Calendário Comemorativo e de Eventos do Município o Dia da Cerveja Artesanal Poços-Caldense.

**

Mulher

Também será discutido dispositivo na Lei n. 9.620, de 24 de agosto de 2022, para incluir no Calendário Comemorativo e de Eventos do Município o Dia da Mobilização dos Homens pelo Fim da Violência contra as Mulheres.