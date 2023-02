Polícia Militar persegue e prende suspeito de tráfico no centro de Poços de Caldas

Poços de Caldas, MG – Durante patrulhamento preventivo pela Rua Assis Figueiredo, a equipe motopatrulha avistou um indivíduo transitando pela via. Ao perceber a aproximação do aparato policial, o indivíduo mudou seu rumo de direção e acessou a Rua Espírito Santo. A equipe motopatrulha decidiu dar a volta no quarteirão com o intuito de abordar o indivíduo.

Ao acessar a Rua Espírito Santo, o autor percebeu a aproximação das viaturas e novamente mudou o rumo de direção, acessando a Rua Assis Figueiredo, sentido decrescente. A equipe foi em direção ao indivíduo e ordenou que ele se colocasse em posição de busca pessoal.

Neste momento, o autor levou a mão ao bolso da blusa, de onde retirou um invólucro plástico contendo 14 (quatorze) pedras de substância aparentando ser crack, embaladas e prontas para comércio. O autor afirmou que adquiriu 28 (vinte e oito) pedras no bairro Centro e que já havia comercializado 14 (quatorze) pedras pelo valor de R$ 10,00 (dez reais) por unidade.

Além do material entorpecente, foram apreendidos R$ 45,00 (quarenta e cinco reais) em dinheiro e um aparelho celular Motorola G5S Plus. Diante dos fatos, foi dada voz de prisão ao autor, sendo cientificado de seus direitos constitucionais. O autor foi conduzido à UPA, onde foi atestada sua integridade física, conforme laudo anexo, posteriormente ao posto de registro de REDS e por fim à Delegacia de Plantão para demais providências.