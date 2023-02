Poços de Caldas

A previsão do tempo para esta quinta-feira, 23, é de sol com poucas nuvens e chove rápido a tarde e a noite. Temperatura máxima será de 28 graus e a mínima de 16 graus. A previsão de volume de chuvas para este domingo é de 25 milímetros.

Minas Gerais

A quinta-feira,23, será mais um dia típico de verão, com calor e pancadas de chuva no Centro-Sul e Oeste de Minas Gerais.



O sol aparece em todo o estado, mas há mais tendência de nebulosidade no Sul e Zona da Mata, áreas em que o volume de chuva também tende a ser mais acentuado.



No Oeste, Noroeste e no Centro do estado, a combinação entre aquecimento e disponibilidade de umidade tende a provocar pancadas de chuva e trovoadas localizadas.



O tempo ensolarado prevalece no Norte e Leste mineiros.



As temperaturas podem superar os 35º C no Norte, Nordeste e Leste do estado..