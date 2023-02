Termina nesta sexta a inscrição para cursos superiores pelo Sisu

Poços de Caldas, MG – Nesta sexta-feira, 24 de fevereiro, termina o prazo de inscrições para cursos superiores com ingresso pelo SiSU – Sistema de Seleção Unificada. O Instituto Federal do Sul de Minas é uma das instituições que aderiram ao Sistema do Ministério da Educação. São quase 300 vagas em mais de 30 cursos gratuitos oferecidos nas cidades de Machado, Inconfidentes, Muzambinho, Passos, Poços de Caldas, Pouso Alegre e Carmo de Minas.

Quem deseja concorrer ao processo de seleção do MEC deve entrar no site https://acessounico.mec.gov.br/sisu. É preciso ter feito o Enem 2022, não ter zerado na redação e não ter prestado o exame na condição de treineiro.

PESQUISA DE VAGAS: É possível pesquisar as vagas pelo nome do município, nome da instituição ou nome do curso. A recomendação é consultar quantas vagas estão disponíveis por curso e por modalidade e quais as regras do processo seletivo de cada universidade (como notas mínimas exigidas ou regulamento para cotas sociais).

Para conhecer os cursos oferecidos pelo IFSULDEMINAS, o candidato deve acessar a página vestibular.ifsuldeminas.edu.br.