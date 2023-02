Visitas à Serra da Piedade foram reabertas

Desde a última quarta-feira de cinzas, fiéis, peregrinos e visitantes são novamente acolhidos no Santuário Basílica Nossa Senhora da Piedade. A Casa da Mãe Piedade, Padroeira de Minas (foto), está reaberta. A partir de agora, os fiéis poderão vivenciar a Quaresma na Casa da Mãe Piedade, ambiente de paz, oração e de encontro com o Criador. Os agendamentos estavam temporariamente suspensos para implementação de obras de segurança no maciço rochoso. (Jornal Opinião – Caeté)

Uberaba enfrenta onda de enchentes

Ao ritmo de Carnaval, “As águas vão rolar,…”, durante a folia Uberaba enfrentou mais uns dias de enchentes. A avenida Leopoldino de Oliveira, Guilherme Ferreira e a avenida Deputado José Marcus Cherem, novamente foram as mais prejudicadas com as enchentes. O 8° Batalhão do Corpo de Bombeiros Militares, em Uberaba, registrou até o momento, quatro ocorrências devido à forte chuva. (Jornal de Uberaba – Uberaba)

Vale do Aço terá voo para Paris

A partir do dia 26 de abril, a Azul Linhas Aéreas oferecerá voos regulares conectando o Vale do Aço à capital francesa, a partir dos aeroportos de Confins, em Belo Horizonte e de Viracopos, em Campinas-SP. As passagens, com saída do Aeroporto Regional do Vale do Aço, localizado em Santana do Paraíso, já estão sendo vendidas no site da Azul a partir de R$ 3.593,76. Na retomada das atividades do Aeroporto Regional, a empresa vende passagens aéreas para Lisboa, em Portugal, e para a Flórida, nos Estados Unidos, saindo de Paraíso. Todos os voos têm parada com troca de aeronave em Confins/BH. (Diário do Aço – Ipatinga)

ONG faz campanha de arrecadação

A Organização Não Governamental (ONG) ABC do Glória está promovendo uma campanha de arrecadação para melhorar e ampliar o espaço físico da instituição, que fica localizada no bairro Élisson Prieto, antigo assentamento Glória, em Uberlândia. A ONG atende cerca de 140 crianças e adolescentes e, em razão da precariedade, as atividades de 2023 ainda não começaram. A ABC do Glória oferece aulas de contraturno escolar duas vezes na semana, além de atividades aos sábados e domingos, para as crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade social, que vivem no bairro e região. (Diário de Uberlândia – Uberlândia)

Direito na Escola promove capacitação

A Comissão Direito na Escola promoveu na sede da OAB Divinópolis o curso de formação de novos professores, com debates sobre educação, democracia, oratória e linguagem jurídica acessível aos adolescentes. O curso é destinado a estudantes e bacharéis em Direito e advogados. Diretores e pedagogos que queiram receber o programa são convidados, bem como autoridades locais para conhecerem de perto o programa. O Direito na Escola foi pensado em 2015, por Lucas Andrade, professor de Direito em Belo Horizonte, com o objetivo de incluir uma disciplina de Direito e Cidadania no currículo da Educação Básica. (Portal Agora – Divinópolis)

Edital Doce será lançado em março

A Fundação Renova lança, no dia 7 de março, a segunda edição do Edital Doce, que tem como objetivo selecionar e apoiar, com recurso financeiro próprio, projetos inéditos ou iniciativas já existentes apresentadas por pessoas físicas, microempreendedores, coletivos e grupos informais, organizações sem fins lucrativos e empresas atuantes nas áreas do turismo, cultura e esportes e lazer de municípios de Minas Gerais e do Espírito Santo. Podem se inscrever projetos com orçamentos entre R$ 25 mil e R$ 200 mil. (Jornal da Cidade – Governador Valadares)

COLUNA MG – Principais destaques dos jornais integrantes da Rede Sindijori MG

www.sindijorimg.com.br