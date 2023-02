Carnaval acabou e Secretaria de Saúde alerta sobre métodos preventivos Pré e Pós-exposição ao HIV

Poços de Caldas, MG – A preocupação deve existir o ano todo, mas é no carnaval que se intensificam as ações de prevenção às ISTs (infecções sexualmente transmissíveis). E quando o assunto é prevenção, logo associamos a camisinha, que era, até pouco tempo atrás, a única opção disponível para a prevenção do HIV. Mas surgiram novas estratégias de prevenção como ferramentas complementares para a resposta à epidemia, a chamada prevenção combinada.

Entre as opções disponíveis no SUS, existe a testagem para o HIV, que pode ser feita gratuitamente; o uso do gel lubrificante; a prevenção da transmissão vertical (de mãe para filho); o tratamento de ISTs e hepatites virais; a imunização de pessoas vivendo com HIV; redução de danos; o tratamento de pessoas infectadas; a profilaxia pré-exposição (PrEP) e a profilaxia pós-exposição (PEP).

Mesmo com todos os avanços e o Brasil sendo referência mundial no tratamento de HIV, desde 2020 ocupa o primeiro lugar em número de infectados por HIV na América Latina, sendo mais de 1 milhão de casos notificados. Diversos estudos demonstraram que o uso de antirretrovirais por via oral, antes ou após exposição sexual, consegue evitar a transmissão do HIV. Há estudos que sugerem que o uso tópico de antirretrovirais também pode ser eficaz. Diante deste cenário, o Ministério da Saúde disponibiliza gratuitamente aos seus usuários as Profilaxias Pré-Exposição ao HIV (PrEP) e Pós-Exposição ao HIV (PEP), que integram a Política de Atenção ao HIV/Aids.

A PrEP – Profilaxia pre exposição ao HIV, feita a partir de uma combinação de antirretrovirais que são fármacos que vem com o intuito de criar uma barreira, bloqueando o ciclo de difusão do vírus, impedindo assim a infecção e a multiplicação no organismo. Em pessoas com HIV negativo, a PrEP tem o objetivo de intervir a invasão do vírus nas células hospedeiras, caso haja relação sexual. Não esquecer sempre de fazer a prevenção combinada de PrEP e camisinha, uma vez que não há prevenção de outras IST’s (Infecções Sexualmente Transmissíveis) somente com o uso da PrEP.

Já a PEP- Profilaxia pós-exposição ao HIV, é uma medida de prevenção de urgência para ser utilizada em situação de risco à infecção pelo HIV, utilizada após qualquer situação em que exista risco de contágio, tais como: violência sexual; relação sexual desprotegida e acidente ocupacional com instrumentos perfurocortantes ou contato direto com material biológico e tem que ser utilizada, preferencialmente, nas quatro primeiras horas e no máximo em até 72 horas após a exposição.

Tanto a PrEP quanto a PEP configuram-se como estratégias de prevenção à infecção pelo HIV disponível no SUS, uma importante ferramenta de saúde pública. A camisinha rompeu, não usou ou saiu, busque a Profilaxia Pós-exposição ao HIV na UPA ou UBS do seu bairro.

O horário de funcionamento do Programa IST/AIDS, localizado no prédio da secretaria de Saúde, na rua Rio Grande do Sul 150, é das 08h às 18h, de segunda a sexta. Mais informações podem ser obtidas pelo 3697-2136 (recepção), 3697-2272 (farmácia) ou 3697-2275 (Enfermagem).