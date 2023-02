Carnaval: Carnabebê volta para as crianças nascidas durante a pandemia

Poços de Caldas, MG – Um retorno para esquentar o coração dos pequenos e também das mamães, dos papais, das titias e titios, dos vovôs e vovós. E também para encher de alegria e esperança os artistas da Cia. Brincanto, responsável pelo sucesso do Carnabebê 2023, este ano na programação do Carnaval de Poços de Caldas nos quatro dias de folia.

Em novo local, na Praça dos Imigrantes, ao lado do Xadrez Gigante, com estrutura preparada com muito carinho e cuidado pela Prefeitura, que incluía até mesmo piso próprio para o evento, pensada para garantir o conforto e a segurança do público infantil e suas famílias, o Carnabebê foi sucesso de público, com espaço lotado em todas as quatro apresentações.

A criançada caprichou na fantasia e, principalmente, na alegria. Em contrapartida, a Cia. Brincanto se esmerou para oferecer uma atração voltada para os pequenos, como forma de preservar a tradição do Carnaval, com seus ritmos e histórias. “Para a Cia. Brincanto foi muito mágico poder voltar e encontrar tanta receptividade, tanto carinho, tantos familiares, pais, mães, avós, tios dispostos a apresentar o Carnaval para os filhos que nasceram durante a pandemia, que passaram esses dois anos isolados. Muitos ali estavam descobrindo o Carnaval pela primeira vez e foi muito emocionante poder participar desse momento das famílias, poder disseminar a nossa cultura, esse sementinha do folclore e, ao mesmo tempo, encontrar tanta energia positiva, naquele ambiente tão acolhedor”, destaca Bia Câmara, idealizadora do Carnabebê e integrante da Cia. Brincanto.

Na programação do Carnaval de Poços de Caldas desde 2015, o Carnabebê foi crescendo e passou a ocupar novos espaços e novas datas até chegar ao formato atual, com apresentações todos os dias da folia. De 2015 a 2019, a atração foi realizada na antiga estação ferroviária e em 2020 passou para a Rua São Paulo. Após dois anos sem Carnaval, o Carnabebê retornou agora em novo palco, na Praça dos Imigrantes.