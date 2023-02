Charanga dos Artistas brilha no Carnaval do Reencontro

Poços de Caldas, MG – O retorno da Charanga dos Artistas! O Carnaval do reencontro trouxe de volta a arte e a alegria representadas nos 16 grupos de teatro, de dança e de circo e dos oito bonecos gigantes que integraram a Charanga dos Artistas no Carnaval 2023.

Queridíssima do público, a Charanga dos Artistas voltou com força total. De sábado a terça, os foliões puderam se divertir, dançar muito, interagir com os artistas e, ainda, aprender um pouco sobre a história da cidade e da arte, terminando com o cordão que, neste ano, passeou pela bela paisagem do Parque José Affonso Junqueira.

Após dois anos sem a maior festa popular do país, a Charanga dos Artistas abriu oficialmente a folia, ainda na noite da sexta-feira (17), na entrega simbólica da chave da cidade pelo prefeito Sérgio Azevedo ao Rei Momo Marco Oliveira, que comandou a festa até a última terça-feira (21).

“Desde que soubemos do retorno do Carnaval fomos tomados pelo desafio de colocar a Charanga na rua mais uma vez. Para tal, foram inúmeras reuniões e encontros. Parecia que era a primeira vez, a insegurança aumentou, a preocupação com a Covid-19, a preocupação com os grupos e os trabalhos de cada um, assim como toda a logística da Charanga, tudo isso levou dois meses de preparo. Foi como se tivéssemos estreado a Charanga. Em 23 anos de trabalho, para mim foi o maior desafio de todos. Porém, vencemos! Entregamos ao público um trabalho bonito, limpo e artístico. Cada componente da Charanga deu o seu melhor e hoje estamos apenas em silêncio e gratidão pelo sucesso do evento e a felicidade que vimos estampada na cara do nosso público, que nos prestigia há mais de 20 anos”, destaca o ator Dema Mello, um dos fundadores da Charanga dos Artistas.

Novos tempos

Neste ano, o concurso Baranga da Charanga mudou de nome e de características e passou a se chamar “Bufão da Charanga”. Durante as reuniões desse ano, foram tomadas decisões importantes para o projeto, que vão ao encontro das mudanças que vêm ocorrendo no mundo.

A novidade se alinha ao princípio de que o artista, além de ser um agente da diversão, é também um ser político. E, por isso, a Charanga dos Artistas decidiu conjuntamente pela exclusão de temas e músicas que induzem ao racismo, machismo e opressão a minorias.

“Abolimos músicas preconceituosas como Cabeleira do Zezé e o Teu Cabelo Não Nega, mudamos o nome do concurso Baranga da Charanga para Bufão da Charanga, pois tenho certeza que baranga é um adjetivo pejorativo e isso não é divertido e nem engraçado”, pontua o ator Dema Mello.

O primeiro título de “Bufão da Charanga” ficou com a atriz Deborah Soares, com sua personagem Iscrareti Bernadeti, já conhecida e amada pelo público. “Eu gostei demais da mudança para bufão porque o significado deste título é bem mais simbólico para nós artistas e se encaixa no nosso objetivo, que é trazer alegria, brincadeira, interação. Estou ainda mais feliz por ter sido a primeira a receber o título de Bufão da Charanga. Só tenho a agradecer ao nosso público, que nos acompanha há 22 anos, pelo carinho e apoio. Obrigada de coração”, celebra Deborah Soares.

Até na chuva!

No último dia, mesmo com a chuva que caiu durante toda a tarde, a Charanga não deixou a peteca cair. Os artistas se juntaram para levar alegria ao público que foi ao Parque José Affonso Junqueira na terça-feira, até o último minuto desse Carnaval do reencontro.

“A Charanga, após duas décadas de sua fundação, já é um trabalho consolidado, que as pessoas esperam muito durante o Carnaval. Até na chuva, para levar alegria até o final, fizemos trenzinho, caracol, túnel e as crianças se divertiram a valer. Essa é a ideia da Charanga dos Artistas, um Carnaval para todas as famílias, uma exaltação às nossas tradições, à nossa história, ao nosso patrimônio material e imaterial. Para mim, é muita alegria”, comemora Clisthenis Betti, que também reverencia o trabalho dos profissionais que dão vida aos bonecos gigantes.

Bonecos

Aldir Blanc

Bufão

Ramon Valdés

Dona Orlanda da Conceição

Pedro Botelho

Seu Joaquim

Seu Luiz Siqueira

Seu Pedro Caiapó