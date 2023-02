Charanga dos Artistas brilha no Carnaval do reencontro

Poços de Caldas, MG – Um retorno à altura da potência da Charanga dos Artistas! O Carnaval do reencontro trouxe de volta a arte e a alegria representadas nos 16 grupos de teatro, de dança e de circo e dos oito bonecos gigantes que integraram a Charanga dos Artistas no Carnaval 2023.

Queridíssima do público, a Charanga dos Artistas voltou com força total. De sábado a terça, os foliões puderam se divertir, dançar muito, interagir com os artistas e, ainda, aprender um pouco sobre a história da cidade e da arte, terminando com o cordão que, neste ano, passeou pela bela paisagem do Parque José Affonso Junqueira.

E, claro, o público se manifestou no local e também nas redes sociais. “Adoramos o Carnaval de Poços e amamos os bonecos!”, destacou Fatima Scachetti. Para Paulo Turibio, a Charanga é o “verdadeiro carnaval, muita alegria”. “Estava maravilhoso”, comentou a foliã Elisabeth Souza Santos.

Após dois anos sem a maior festa popular do país, a Charanga dos Artistas abriu oficialmente a folia, ainda na noite da sexta-feira (17), na entrega simbólica da chave da cidade pelo prefeito Sérgio Azevedo ao Rei Momo Marco Oliveira, que comandou a festa até a última terça-feira (21).

“Desde que soubemos do retorno do Carnaval fomos tomados pelo desafio de colocar a Charanga na rua mais uma vez. Para tal, foram inúmeras reuniões e encontros. Parecia que era a primeira vez, a insegurança aumentou, a preocupação com a Covid-19, a preocupação com os grupos e os trabalhos de cada um, assim como toda a logística da Charanga, tudo isso levou dois meses de preparo. Foi como se tivéssemos estreado a Charanga. Em 23 anos de trabalho, para mim foi o maior desafio de todos. Porém, vencemos! Entregamos ao público um trabalho bonito, limpo e artístico. Cada componente da Charanga deu o seu melhor e hoje estamos apenas em silêncio e gratidão pelo sucesso do evento e a felicidade que vimos estampada na cara do nosso público, que nos prestigia há mais de 20 anos”, destaca o ator Dema Mello, um dos fundadores da Charanga dos Artistas.

“É sempre uma alegria poder estar com a Charanga dos Artistas. Mas, sem dúvida, 2023 fica para a história como o Carnaval do reencontro, quando a arte pôde, enfim, voltar a abraçar o público, numa festa feita só de alegria, de teatro, de dança, de circo e de música. Nosso sincero agradecimento a cada artista que faz da Charanga a potência que é”, ressalta o secretário municipal de Cultura, Gustavo Dutra.

Para além do

entretenimento

Para o ator, produtor cultural, diretor de teatro, professor de história e um dos fundadores da Charanga dos Artistas, Clisthenis Betti, responsável pela pesquisa histórica dos homenageados, muito mais que música e dança, para além do entretenimento a Charanga é um movimento artístico que provoca sentimentos e leva conhecimento para o público.

Isso ficou evidenciado, por exemplo, durante a apresentação da Equilibrius Artes, com as artistas Thelma Azevedo e Luciana Rossi, que homenagearam a Ciência e o combate ao coronavírus. Com toda a emoção, o público entendeu a mensagem e vibrou muito pelo trabalho dos profissionais de saúde e cientistas.

Outro momento de grande emoção para a plateia foi a entrada do grupo de Teatro Montéchios e Capuletos, com Felipe Campos e Elvis Lago, em conjunto com The Power Music Dance, com Matheus Reis, Breno Reis e Philipe Reis, homenageando o centenário do ator Ramon Valdés, o eterno Seu Madruga, que reencontrou a Turma do Chaves no Parque José Affonso Junqueira.

Além do inesquecível Seu Madruga, mais sete bonecos gigantes fizeram a alegria das crianças – e dos adultos – com homenagens à figura do Bufão, ao compositor Aldir Blanc, ao mito fundador da cidade, na pessoa de Pedro Botelho e, em especial, aos mestres da cultura tradicional de Poços de Caldas Dona Orlanda, Seu Joaquim, Seu Pedro Caiapó e Seu Luiz Siqueira.

“Este retorno foi muito importante porque focamos no trabalho artístico da Charanga, na nossa cultura tradicional, na nossa cultura material e imaterial para contar não só a história da Charanga como a história de Poços de Caldas e levar algo além do entretenimento. Fizemos questão de ter esse lado histórico, quando escolhemos os bonecos do Seu Luiz Siqueira, mestre da Congada, o Seu Pedro Caiapó, o Seu Joaquim do Moçambique e a Dona Orlanda, capitã de Terno de Congo, exaltando um dos nossos patrimônios, que é a Festa de São Benedito e fazendo essa ligação do Carnaval com as nossas festas tradicionais, trazendo também o Pedro Botelho como um dos bonecos, uma homenagem à Fonte Pedro Botelho, à história da lenda folclórica que envolve a criação de Poços de Caldas, com as nossas águas sulfurosas”, explica Clisthenis Betti, que é diretor da Companhia de Teatro Monteiros e Lobatos.

Novos tempos

Neste ano, o concurso Baranga da Charanga mudou de nome e de características e passou a se chamar “Bufão da Charanga”. Durante as reuniões desse ano, foram tomadas decisões importantes para o projeto, que vão ao encontro das mudanças que vêm ocorrendo no mundo.

A novidade se alinha ao princípio de que o artista, além de ser um agente da diversão, é também um ser político. E, por isso, a Charanga dos Artistas decidiu conjuntamente pela exclusão de temas e músicas que induzem ao racismo, machismo e opressão a minorias.

“Abolimos músicas preconceituosas como Cabeleira do Zezé e o Teu Cabelo Não Nega, mudamos o nome do concurso Baranga da Charanga para Bufão da Charanga, pois tenho certeza que baranga é um adjetivo pejorativo e isso não é divertido e nem engraçado”, pontua o ator Dema Mello.

O primeiro título de “Bufão da Charanga” ficou com a atriz Deborah Soares, com sua personagem Iscrareti Bernadeti, já conhecida e amada pelo público. “Eu gostei demais da mudança para bufão porque o significado deste título é bem mais simbólico para nós artistas e se encaixa no nosso objetivo, que é trazer alegria, brincadeira, interação. Estou ainda mais feliz por ter sido a primeira a receber o título de Bufão da Charanga. Só tenho a agradecer ao nosso público, que nos acompanha há 22 anos, pelo carinho e apoio. Obrigada de coração”, celebra Deborah Soares.

No Parque José Affonso Junqueira e também nas redes sociais, o público comemorou junto com a nossa Iscrareti. “Parabéns Deborah! Sempre um sucesso”, destacou Pascualina Aparecida Almeida Ribeiro. “Maravilhosa, merecedora sempre”, disse Schirley Correa Franco.

Até na chuva!

No último dia, mesmo com a chuva que caiu durante toda a tarde, a Charanga não deixou a peteca cair. Os artistas se juntaram para levar alegria ao público que foi ao Parque José Affonso Junqueira na terça-feira, até o último minuto desse Carnaval do reencontro.

“A Charanga, após duas décadas de sua fundação, já é um trabalho consolidado, que as pessoas esperam muito durante o Carnaval. Até na chuva, para levar alegria até o final, fizemos trenzinho, caracol, túnel e as crianças se divertiram a valer. Essa é a ideia da Charanga dos Artistas, um Carnaval para todas as famílias, uma exaltação às nossas tradições, à nossa história, ao nosso patrimônio material e imaterial. Para mim, é muita alegria”, comemora Clisthenis Betti, que também reverencia o trabalho dos profissionais que dão vida aos bonecos gigantes.

Sem dúvida, a Charanga dos Artistas entregou trabalho de qualidade, que se soma ao sucesso do Carnaval 2023 em Poços de Caldas. “E o agradecimento fica à Prefeitura de Poços de Caldas, em nome da Secretaria de Cultura e Secretaria de Turismo, com um abraço muito especial ao Gustavo Dutra, secretário de Cultura, que nos deu todo o apoio para que o trabalho fosse um sucesso”, finaliza Dema Mello.

História

Desde 2001, o Carnaval de Poços de Caldas conta com a irreverência da Charanga dos Artistas, que reúne companhias teatrais locais e bonecos gigantes, ao som da Banda do Miguelzinho, com as tradicionais marchinhas carnavalescas. Criada como forma de unir a classe artística para reverenciar personalidades locais, nacionais e internacionais, a Charanga resgata a alegria do “brincar carnaval”, ao mesmo tempo em que traz para a festa momesca ícones da literatura, do cinema, da música e personagens que se destacaram em diversas áreas de atuação. Além das marchinhas e da caracterização dos artistas, bailarinos e bonecos, o diferencial da atração é a interação com o público, que é parte fundamental do espetáculo.