O agronegócio brasileiro tem sido um dos principais pilares da economia do país, gerando empregos e exportações para o mercado global. A safra 2022/2023, com previsão de colheita de 310,9 milhões de toneladas de grãos, e exportações de US$ 159,09 bilhões em 2022, destaca a capacidade produtiva do setor. Além disso, o Brasil é o maior produtor de biocombustíveis e detentor do maior rebanho bovino do mundo.

No entanto, é preciso considerar que a expansão do agronegócio não pode ocorrer a qualquer custo, especialmente em relação ao meio ambiente. Por isso, a iniciativa do governo em recuperar 40 milhões de hectares de pastos degradados é uma medida importante para garantir a sustentabilidade do setor a longo prazo. Este volume de terra é do tamanho da Suécia.

A recuperação dessas áreas pode ser feita por diferentes processos, cada um com suas vantagens e proteção em termos de custo e impacto ambiental. É importante que o governo trabalhe em conjunto com o Ministério da Agricultura e Pecuária para implementar políticas que incentivem a escolha de métodos mais inteligentes e respeitosos com o meio ambiente.

Além disso, para garantir o crescimento sustentável do agronegócio brasileiro, é importante manter políticas públicas eficazes, como o aporte de recursos para o Plano Safra e o Programa de Garantia da Atividade Agropecuária (Proagro).

O agronegócio espera ainda acenos mais claros de apoio do governo e vê com preocupação movimentos radicais contrários ao setor.