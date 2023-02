Infectologista da Unimed Poços alerta sobre os riscos que o mosquito Aedes Aegypti pode trazer à saúde

Poços de Caldas, MG – O verão é uma das estações preferidas dos brasileiros, mas requer cuidado redobrado. Isto porque é nesta época que as chuvas aumentam e, consequentemente, os locais que acumulam águas e contribuem com a proliferação do mosquito Aedes aegypti, também.

O inseto é transmissor dos vírus da dengue, zika, chikungunya e febre amarela. Segundo dados da prefeitura, em 2022 foram notificados 236 casos de dengue e 14 de chikungunya em Poços de Caldas. Desses, apenas 12 e 03 foram confirmados. Ainda assim, o infectologista da Unimed Poços faz um alerta. “Em caso de dor muscular intensa, dor articular ou cefaleia é importante procurar um atendimento médico e se hidratar bastante. Não há um tratamento específico, mas um suporte clínico a esses sintomas” explica.

Prevenção

Limpar o quintal, jogando fora o que não é utilizado; Tirar água dos pratos de plantas; Colocar garrafas vazias de cabeça para baixo; Tampar tonéis, depósitos de água, caixas d’água e qualquer tipo de recipiente que possa reservar água; Manter os quintais bem varridos, eliminando recipientes que possam acumular água, como tampinha de garrafa, folhas e sacolas plásticas; Escovar bem as bordas dos recipientes (vasilha de água e comida de animais, pratos de plantas, tonéis e caixas d’água) e mantê-los sempre limpos.