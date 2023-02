Motocicleta furtada é recuperada pela Polícia Militar

Poços de Caldas, mG – a Polícia Militar de Poços de Caldas, em Minas Gerais, conseguiu recuperar uma motocicleta Honda XRE300, que havia sido furtada no dia 09/02/2023. A moto estava registrada no endereço da Rua Maestro Alpi Frison, no bairro Jardim Ipê.

Após investigações e diligências realizadas pelos policiais, o veículo foi encontrado abandonado na Avenida Bianucci, atrás do Hotel Walter World. A moto apresentava danos no contato da ignição e a placa havia sido furtada.

O veículo recuperado foi removido para um pátio credenciado, onde será submetido a uma perícia para identificar possíveis indícios que possam ajudar nas investigações e na identificação dos responsáveis pelo furto.

A Polícia Militar segue trabalhando para combater a criminalidade e garantir a segurança da população de Poços de Caldas. A recuperação da motocicleta furtada é mais uma prova do compromisso e da eficiência da corporação em suas atividades. É importante que a população continue colaborando com informações e denúncias para ajudar na identificação de criminosos e na recuperação de bens furtados.