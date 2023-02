Polícia Militar prende autor de tráfico de drogas no centro da cidade

Poços de Caldas, MG – Nesta quinta-feira (23), a Polícia Militar de Poços de Caldas/MG efetuou a prisão de um indivíduo por tráfico ilícito de drogas. O fato ocorreu na Rua Assis Figueiredo, no bairro Centro, durante o patrulhamento preventivo realizado pela equipe motopatrulha.

Ao avistarem um indivíduo transitando pela via, a equipe percebeu que o mesmo mudou seu rumo de direção ao notar a aproximação do aparato policial. Contudo, ele foi alcançado e abordado, sendo encontrado em seu poder um invólucro plástico contendo 14 pedras de substância aparentando ser crack, embaladas e prontas para comércio.

O autor, um lavrador de 21 anos, afirmou ter adquirido 28 pedras de crack no bairro Centro e já ter comercializado 14 unidades pelo valor de R$ 10,00 cada. Além do material entorpecente, foram apreendidos R$ 45,00 em dinheiro e um aparelho celular Motorola G5S Plus.

Diante dos fatos, o autor foi detido em flagrante por tráfico ilícito de drogas e conduzido, juntamente com o material apreendido, à UPA e posteriormente à delegacia de polícia para as devidas providências legais. Mais uma vez, a Polícia Militar demonstrou sua incansável luta no combate ao tráfico de drogas na cidade.