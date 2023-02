Polícia Militar recupera mais um veículo furtado

Poços de Caldas, MG -Na noite do dia 23 a Polícia Militar recuperou mais um veículo que havia sido furtado dois dias antes, na cidade de Poços de Caldas, em Minas Gerais. O automóvel foi encontrado abandonado em uma rua pouco movimentada do bairro Jardim Europa, após uma denúncia anônima.

De acordo com as informações divulgadas, o veículo havia sido furtado na Rua Rio de Janeiro, localizada no bairro Centro da cidade, no dia 21/02/2023. A vítima, um motoboy de 23 anos, acionou a polícia imediatamente após perceber o crime.

Após a recuperação do veículo, a Polícia Militar entrou em contato com a delegacia de plantão, que autorizou a restituição do automóvel ao seu proprietário. A vítima foi informada da recuperação do veículo e orientada a comparecer à delegacia para realizar os procedimentos necessários para a retirada do mesmo.

A Polícia Militar continua empenhada em combater a criminalidade e garantir a segurança da população da cidade de Poços de Caldas. A recuperação do veículo furtado é mais uma demonstração do comprometimento e efetividade da corporação em suas ações.