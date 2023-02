Poços de Caldas

A previsão do tempo para esta sexta-feira, 24, é de sol com muitas nuvens e chuva a tarde e a noite. Temperatura máxima será de 27 graus e a mínima de 16 graus. A previsão de volume de chuvas para este domingo é de 30 milímetros.

Minas Gerais

Sexta-feira, 24, de sol e temperaturas elevadas no Norte e Leste de Minas Gerais. Nas demais regiões, variação de nebulosidade, com as típicas pancadas de verão ocorrendo a partir da tarde. A temperatura máxima no estado pode chegar aos 36°C no Norte ou no Vale do Jequitinhonha.



Nos próximos dias, a tendência é de que as áreas de instabilidades se restrinjam ao Sul e Triângulo Mineiro, com aumento do calor e predomínio do sol no restante do estado.