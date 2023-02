Receita Federal destina mercadorias para órgãos públicos do Sul de Minas

Varginha, MG – Na segunda-feira, 27 de fevereiro, às 11h, a Receita Federal destinará mercadorias para IFSULDEMINAS, UNIFAL e Procuradoria Seccional da União em Varginha. A entrega das mercadorias acontece no Depósito de Mercadorias Apreendidas (DMA) de Poços de Caldas, Av. Nico Duarte, 799, Vila Cruz.

Entre os itens destinados para o IFSULDEMINAS está um cavalo-trator Iveco. Serão destinadas bebidas alcoólicas e carbopol (componente para produção de álcool gel) que serão transformados em álcool gel.

O IFSULDEMINAS também receberá equipamentos eletrônicos como filmadoras, notebooks, celulares, projetores de imagem, baterias, caixas acústicas, monitores além de máscaras de tecido e descartáveis.

A UNIFAL será contemplada com celulares, notebooks e acessórios. E a Procuradoria Seccional da União em Varginha receberá celulares.

O valor total da destinação está avaliado em R$601.104,15. Todas as mercadorias foram apreendidas em operações de fiscalização da Receita Federal que combatem o contrabando e a importação ilegal de mercadorias.

“Sempre que possível estamos destinando mercadorias para os órgãos públicos, contribuindo para que tenhamos uma economia de recursos em compras públicas e, também fazendo uma destinação de utilidade pública. Vale ressaltar que são mercadorias objeto de operações de contrabando e descaminho realizadas pela Receita Federal. Alguns destes produtos, impróprios para o uso e consumo serão destinados para as Universidades públicas promoverem uma destinação sustentável destes produtos, mediante projetos em parceria.” explica o Delegado da Receita Federal de Varginha auditor-fiscal Eduardo Antônio Costa.

Estarão presentes na solenidade o Delegado da DRF/Varginha auditor-fiscal Eduardo Antônio Costa, o responsável pelo DMA, analista tributário Edir Simões Junior e representantes dos órgãos públicos contemplados.







Destinação Sustentável – Produção de álcool Gel







A transformação de bebidas em álcool em gel foi uma iniciativa que surgiu no início da pandemia de Covid-19 no Brasil, motivada pela escassez do produto no mercado nacional. A Receita Federal realizou diversas destinações de bebidas alcoólicas e perfumes para instituições de ensino que realizaram o processo de transformação, obtendo como produto final o álcool em gel.

O álcool em gel resultante da transformação é distribuído gratuitamente para órgãos públicos, entidades beneficentes e hospitais e também para a população.

O objetivo das destinações de bebidas alcóolicas e Carbopol para o IFSULDEMINAS é dar continuidade a este projeto.