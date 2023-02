Audiência proposta pela vereadora Regina Cioffi vai discutir o tema Combate à Violência contra as Mulheres

Poços de Caldas, MG – No mês de março, uma audiência pública será realizada pela Câmara de Poços para discutir o tema “Combate à violência contra as Mulheres”. A iniciativa é da vereadora Regina Cioffi (PP), atual presidente da Comissão Permanente de Direitos da Mulher e Procuradora Especial da Mulher no Legislativo. O evento será no dia 15, às 15h, no Plenário.

De acordo com a parlamentar, esta é uma discussão que vem ao encontro de muitas outras ações propostas na Câmara. “Desde o meu primeiro mandato, tenho cobrado insistentemente políticas públicas de defesa dos direitos e combate à violência contra a mulher. Em 2023, tenho a grata satisfação em ser presidente da Comissão de Direitos da Mulher e também de ser a escolhida para a Procuradoria Especial. Portanto, essa audiência vem comprovar a necessidade de debates que envolvam vários segmentos da sociedade e tragam resultados positivos. A pandemia do Coronavírus contribuiu para o aumento da violência contra a mulher e precisamos, mais do que nunca, cobrar medidas de enfrentamento”, afirma.

Regina pontua algumas estatísticas que, para ela, demonstram a necessidade constante de discussão de políticas públicas. “Tenho alguns números, inclusive apresentei os mesmos no Requerimento da audiência, que mostram que uma em quatro mulheres acima de 16 anos afirma ter sofrido algum tipo de violência, durante o primeiro ano da pandemia no Brasil. Além disso, 17 milhões de mulheres sofreram violência física, psicológica, sexual, patrimonial e social em 2020. Além disso, tivemos aumento no número de agressões dentro de casa e aumento da participação de ex-namoradores, ex-parceiros, ex-maridos nas agressões”, comenta.

Além de apresentar dados sobre o cenário da violência contra a mulher em Poços, a audiência terá como objetivos: debater mecanismos, instrumentos e legislações implantadas no combate à violência, apresentar os órgãos e instituições envolvidas direta e indiretamente no tema, debater o envolvimento da sociedade no processo de combate à violência e discutir ideias para implementar políticas públicas nessa área.

A vereadora Regina Cioffi, ao longo dos últimos anos, tem apresentado diversos Projetos de Lei, muitos deles já aprovados, que tratam da temática das mulheres. “Não, só no mês de março, mas em todos os meses do ano, precisamos nos envolver nesse debate. Continuarei com esse trabalho para que mais avanços sejam possíveis”, conclui.