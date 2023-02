Carreta carregada com soja tomba em Machado

Machado, MG – Na tarde desta sexta-feira (25), a PM Rodoviária foi acionada para atendimento de um sinistro de trânsito sem vítima na MG 453, km 19, em Machado/MG. O condutor, L.F.S.G., de 27 anos, relatou que contornava o trevo para acessar o distrito industrial da cidade para pesagem da Soja que transportava, quando a carreta apresentou problemas mecânicos e tombou sobre a pista, interditando o fluxo sentido Paraguaçu/MG/Machado/MG. A carga foi toda derramada sobre a pista e está sendo retirada por tratores e chapas.

O serviço de guincho auto socorro Gerarth será responsável pela remoção do conjunto do local. Foi realizado o exame de alcoolemia no condutor, que aferiu o valor de 0,00 mg/l, descartando a influência do consumo de álcool no ocorrido.

A PM Rodoviária segue no local para a sinalização e orientação do trânsito, enquanto os trabalhos de retirada da carga e remoção da carreta são realizados. A população deve ter atenção ao trafegar pela região e seguir as orientações dos agentes no local para evitar novos incidentes.