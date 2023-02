Curso pré-vestibular comunitário Educafro abre inscrições para a turma de 2023

Poços de Caldas, MG – As inscrições para a turma de 2023 do cursinho pré-vestibular comunitário Educafro em Poços de Caldas serão abertas na próxima segunda-feira, dia 27 de fevereiro, e ocorrerão até o dia três de março, das 19:00 às 22:00, na sala 22 do prédio administrativo do IFSULDEMINAS, que está localizado na Avenida Dirce Pereira Rosa, 300, Jardim Esperança. Para efetuar a inscrição, que é gratuita, o candidato deverá levar uma foto 3×4, cópias dos comprovantes de renda familiar e cópias do comprovante de escolaridade (histórico escolar ou diploma do ensino médio). As atividades são presenciais em uma sala cedida pelo campus local do próprio Instituto Federal do Sul de Minas Gerais, na zona sul.

As aulas terão início em 13 de março. O curso é destinado a estudantes de baixa renda provenientes do ensino médio da escola pública ou com bolsa integral em escolas particulares. A seleção será feita entre seis e sete de março, quando serão convocados os selecionados, seguindo não só critérios socioeconômicos, mas também étnicos e de idade; ou seja, ser negro, indígena e/ou estar há mais tempo longe das salas de aula conta para ser selecionado prioritariamente, pois o curso tem caráter inclusivo.

Entre quem estudou no curso em 2022, Lilian Matias foi uma das alunas que conquistou uma vaga numa universidade pública: quarto lugar em Pedagogia na UEMG. “A minha experiência no cursinho pré-vestibular Educafro foi maravilhosa, não contribuiu apenas para os vestibulares, mas para a minha vida em geral. Depois da trajetória no cursinho minha mente abriu e fiz coisas que nem sabia que era capaz. O ensino é maravilhoso e abriu novas oportunidades na minha vida. Os professores são super atenciosos e ajudam no que precisarmos, fico feliz por ter tido essa experiência. Foi essencial para a realização do meu sonho de entrar na universidade”, relata Lilian.

Apesar de ser formalmente ligado aos franciscanos, o curso é laico, não sendo a religião, ou mesmo a ausência dela, critério para a seleção. Todos os professores e coordenadores são voluntários.

O Educafro é um movimento social que atua em rede e foi fundado pelo Frei David Santos na Baixada Fluminense, no município carioca de São João do Meriti, em 1993. Por essa razão o cursinho possui em sua grade a disciplina Cultura e Cidadania, na qual são abordadas questões sociais como identidade de gênero, racismo, homofobia, transfobia, misoginia, direitos reprodutivos e outras temáticas relativas aos Direitos Humanos. O núcleo do Educafro em Poços foi fundado há vinte anos, a serem completados em julho deste ano, e chama-se Laudelina de Campos Melo, batizado em homenagem à poços-caldense que foi a fundadora do primeiro Sindicato de Domésticas do Brasil e, também, militante antirracista que se voluntariou a lutar contra os nazistas na Segunda Guerra Mundial.

Caso o candidato seja aprovado na seleção, há uma colaboração mensal de R$ 10,00, que é usada para manutenção do curso e materiais para os alunos. Mais informações sobre o voluntariado ou as inscrições podem ser obtidas por mensagem ou ligação para 99198-7660 (Jenifer) ou 98803-3526 (Tiago). Além disso, o e-mail pocos.educafro@gmail.com ou a página no Facebook: Educafro – Poços de Caldas também estão disponíveis para sanar dúvidas.

Texto: Daniel Souza Luz

Revisão: José Mário Pereira Carvalho Andrade e Jenifer Silva

Foto: Felipe Martins