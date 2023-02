Motorista de Mustang sofre acidente na Av. João Pinheiro

Poços de Caldas, MG – Nesta manhã de sábado (25), o motorista de um carro Mustang sofreu ferimentos leves após perder o controle do veículo e colidir com um barranco na avenida João Pinheiro, localizada na Zona Oeste de Poços de Caldas.

De acordo com informações da Polícia Militar Rodoviária, o motorista estava seguindo pela avenida em direção à saída da cidade, em direção ao estado de São Paulo. Durante o trajeto, havia outro veículo seguindo na faixa da esquerda, no mesmo sentido. O motorista do Mustang, que estava em uma velocidade mais alta, tentou ultrapassá-lo pela direita.

Ao perceber a manobra, o motorista do outro carro também tentou mudar de faixa para a direita. Porém, o condutor do Mustang jogou ainda mais para a direita, perdendo o controle do carro e colidindo com o barranco. Apesar dos ferimentos leves, o motorista estava consciente e orientado, sendo atendido no local.

Foto: PMR