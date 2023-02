Mulheres do Parque Primavera se unem em atividades físicas

Poços de Caldas, MG – Numa clara demonstração de que a mobilização comunitária supera obstáculos, vence dificuldades e traz impressionantes e rápidos benefícios à saúde física e mental, um grupo voluntário de mulheres do Parque Primavera, das mais diferentes faixas sociais e etárias, se uniu e todos os dias pratica variadas formas de atividade física. Orientadas por profissionais da área, todas as manhãs elas trabalham flexibilidade, coordenação motora, equilíbrio, fortalecimento muscular e condicionamento físico.

O nome do grupo é “Eterna Juventude”. Elas praticam e trazem modernas técnicas de convivência, contribuindo para o bem estar físico, mental e emocional de cada uma das integrantes. São desenvolvidos temas de acordo com o calendário da saúde.

As atividades são religiosamente realizadas de segunda a sexta-feira no salão da Loja Maçônica Fênix localizada na Rua Maria Aranda Torrecillas, no parque Primavera. O cronograma, aplicado todos os dias das oito às nove horas da manhã, está assim definido: Segunda-feira: dança circular com a professora voluntária e educadora física Karina Flávia Silveira de Paula; Terça-feira fortalecimento muscular; Quinta-feira: alongamento e flexibilidade; Sexta-feira: fortalecimento muscular

As atividades são desenvolvidas e ministradas pelas agentes comunitárias de saúde da UBS Santa Rosália Maira Regina da Silva, Juliana Martins e Liliane de Fátima Nicola, que também é Educadora Física.