PM prende traficante no ponto turístico do bairro Santa Rita conhecido como “Mirante do Bosque”

Poços de Caldas, MG – Neste sábado (25), as equipes policiais do Tático Móvel desencadearam uma operação de combate ao narcotráfico no bairro Santa Rita, próximo ao Mirante do Bosque. A ação foi realizada após denúncias recebidas pelo Disque Denúncia (DDU), indicando que traficantes atuavam com domínio das vielas e vias de acesso ao ponto turístico, além de vigiar casas abandonadas nas proximidades.

Para atuar nessa organização, menores de idade eram utilizados pelos traficantes. Diante das informações recebidas, a polícia desencadeou a operação e observou três indivíduos em atitude de vigilância e venda de alguma substância ilícita nas proximidades. Ao perceberem que seriam abordados, os suspeitos empreenderam fuga, sendo possível alcançar apenas um deles.

O suspeito abordado, um menor de 16 anos estava portando 220 pedras de crack, 19 papelotes de cocaína e 5 tabletes pequenos de maconha, além de R$ 17,00 em dinheiro e um celular utilizado para comunicação entre os criminosos. O menor foi apreendido sob fundada suspeita e encaminhado à delegacia para as providências cabíveis.