Poços de Caldas sedia Jogos Escolares de Minas Gerais em abril

Poços de Caldas, MG – De 24 a 28 abril acontece a etapa municipal dos Jogos Escolares de Minas Gerais (Jemg). Várias escolas da cidade devem participar. A reunião preparatória do evento está marcada para abril na Secretaria de Esportes.

Participam dos Jogos Escolares, estudantes-atletas de 12 a 17 anos das escolas públicas e particulares, nascidos, exclusivamente, nos anos de 2009 a 2011 (módulo 1), e 2006 a 2008 (módulo 2).

Em Poços de Caldas, os estudantes vão disputar basquete, handebol, futsal, vôlei e xadrez nos dois módulos. Os primeiros lugares de cada modalidade seguem para a segunda etapa, a microrregional. Poços vai sediar também esta fase. O Estado é dividido em 47 microrregiões e cada Superintendência Regional de Ensino − SRE, ligada à Secretaria de Estado de Educação, auxilia no andamento dos Jogos.

O Jemg é o maior programa esportivo-social do estado. Ele indica os representantes do Estado para os Jogos Escolares Brasileiros – JEB’S, Jogos da Juventude e para as Paralimpíadas Escolares.