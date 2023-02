Saco com ossos é encontrado atrás de capela no Cemitério de Andradas

Andradas, MG – No dia 22 de fevereiro, moradores do Distrito do Campestrinho (foto), em Andradas, entraram em contato com o setor municipal de obras para relatar uma situação de mau cheiro nas proximidades do cemitério local. Após a denúncia, foi constatado que um saco preto com ossos humanos foi encontrado atrás da capela.

A polícia foi acionada e a perícia compareceu ao local para iniciar os trabalhos de investigação. Os funcionários responsáveis pelo cemitério foram orientados a acionar o serviço funerário para recolher a ossada e encaminhá-la ao Instituto Médico Legal de Poços de Caldas para análise.

A Prefeitura de Andradas se pronunciou oficialmente sobre o caso, por meio de uma nota em que informa que a Secretaria Municipal de Governo, Segurança Pública e Defesa do Cidadão está apurando os fatos e tomará as providências cabíveis assim que a investigação policial for concluída.

A comunidade local se mostrou preocupada com a situação e espera que as autoridades esclareçam o ocorrido o mais breve possível, garantindo a segurança e o bem-estar da população.

Fonte: TV Andradas