SSP promove café no Horto Municipal e apresenta projetos para o local

Poços de Caldas, MG – A convite da Secretaria de Serviços Públicos (SSP), por meio de seu secretário, Celso Donato, autoridades municipais participaram de um café da manhã especial , nesta sexta, 24, nas dependências do Horto Municipal Armando Mendes.

Na oportunidade, a coordenadora do local, Elaine Cristina Bento, apresentou a história do horto, as atividades desenvolvidas, bem como os projetos que estão em andamento, e ações futuras, que serão realizadas neste ano. Como convidado especial, o novo secretário de Meio Ambiente, dr Marcus Vinícius Ferreira de Moraes a quem foi solicitada parceria em projetos de conscientização ambiental e outras atividades propostas pela coordenação.

Participaram do café o vice-prefeito Julio Cesar de Freitas, os secretários de Comunicação, Donizetti Albino; de Serviços Públicos Celso Donato e seu adjunto, Anderson dos Santos, servidores, coordenadores e diretores da SSP.

O Horto Municipal atendeu mais de 15 escolas e instituições parceiras no ano passado. Em 2023, completa 90 anos e conta com projeto de revitalização. O novo secretário de Meio Ambiente declarou, durante a reunião, que irá colaborar para a revitalização do setor, por meio de recursos de benefícios fiscais, termos de ajustamento e conduta, transação penal, entre outros.

“Podemos destinar parte destes recursos para as obras de revitalização do Horto Municipal, uma instituição muito importante para o município. Iremos trabalhar em conjunto com a Secretaria de Serviços Públicos e também com o Jardim Botânico, em benefício do meio ambiente da nossa cidade”.