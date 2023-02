Painel registra mais 54 casos de covid em Poços

Poços de Caldas, MG – Os dados do Painel Covid desta segunda-feira (27), divulgados pela Secretaria Municipal de Saúde, mostram que o município teve mais 54 novos casos da doença em relação ao último boletim. São 34.229 casos desde o início da pandemia, com 33.551 recuperações ( 22 a mais que na última atualização). Os óbitos somam 614 casos de moradores locais. Total de óbitos não residente é de 324. Em acompanhamento domiciliar estão 64 pessoas.

O Painel mostra que não tem nenhum paciente internado na UTI.

O Painel ainda mostra que foram administradas 445.074 doses de vacina contra a covid. E o acumulado de testes é de 124.279, sendo 37.894 nos estabelecimentos privados, 1.890 nas empresas, 74.558 nas unidades públicas de saúde e 9.918 na Fundação Ezequiel Dias (Funed).

Vacina Bivalente

Começa a ser aplicada nesta segunda-feira (27) em todo o país a vacina bivalente contra a covid-19. De acordo com o Ministério da Saúde, a vacina melhora a imunidade contra o vírus da cepa original e também contra a variante Ômicron e tem perfil de segurança e eficácia semelhante ao das vacinas monovalentes.

“A vacina monovalente, como o próprio nome diz, tem um tipo só do vírus que causa a covid. Ela foi originalmente desenhada com aquele chamado vírus ancestral, o primeiro que apareceu na China no fim de 2019. Então, todas as vacinas que a gente tinha e usou até agora eram monovalentes, independentemente do laboratório fabricante”, explicou o diretor da Sociedade Brasileira de Imunizações, Juarez Cunha.