Sedet e Sebrae abordam ações voltadas a pequenos empreendedores

Poços de Caldas,MG – Na última quinta-feira (23) aconteceu uma reunião com representantes da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Trabalho, Poços Fácil e Sebrae para o planejamento de diversas ações voltadas aos pequenos empreendedores.

O encontro, que aconteceu na sede da secretaria, teve presença do secretário de Desenvolvimento, Franco Martins, do analista técnico do Sebrae, Ivan Figueiredo, de Josiani Leite, assistente do Sebrae, de Evandro Leite, do Poços Fácil, Cláudio Torres e Letícia Isabelle, servidores da Sedet.

Entre os assuntos abordados estavam melhor aplicabilidade da lei estadual de desburocratização no município, busca pelo selo de município com atendimento ouro ao pequeno empreendedor e melhorias na Sala Mineira do Empreendedor, localizada no Poços Fácil.

Sala Mineira do Empreendedor

A Sala Mineira do Empreendedor é o resultado da parceria entre o Sebrae Minas e Jucemg – Junta Comercial do Estado de Minas Gerais. Ela foi desenvolvida para melhorar e simplificar o ambiente de negócios em todo o estado, atuando lado a lado com as administrações municipais, oferecendo apoio para empreendimentos de todos os portes.

Poços Fácil

No Poços Fácil são oferecidos gratuitamente serviços de abertura, alteração e baixa da empresa, inscrição municipal e suas alterações e baixas quando necessário, declaração anual de faturamento e regularização da empresa, de impressão de Guias DAS atrasadas a parcelamento de dívidas. Já direcionado aos profissionais autônomos é realizado a inscrição, alteração e baixa a inscrição municipal e impressão das guias de ISSQN, taxas de alteração/baixa de inscrição e de TLLF. Também há impressão de alvarás, orientações quanto as solicitações de serviços digitais de competência da Jucemg e para emissão de notas fiscais.