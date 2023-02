Câmara Municipal recebe exposição “Perfil, por Luiz Mota”

Poços de Caldas. MG – De 01 a 17 de março, apreciadores de artes plásticas têm um motivo especial para visitar a Câmara Municipal de Poços de Caldas. Recebendo o trabalho do premiado artista Luiz Mota, o espaço acolhe a mostra de pinturas “Perfil”, que se lança a um olhar sobre a constituição do povo brasileiro, pelo viés feminino. A exposição reúne técnicas mistas, apresentando aquarelas, óleo sobre tela e pinturas acrílicas e tem apoio do vereador Flavinho Lima e Silva, integrando homenagens ao Dia da Mulher. O evento de abertura acontece no dia 07 de março, às 14 horas, com convite aberto à toda população.

De acordo com Mota, a exposição traz 12 telas, que refletem o recorte de um trabalho mais amplo.

” Graças ao apoio e acolhimento do vereador Flavinho Lima e Silva, que é autor do requerimento e indicou a importância da exposição, levaremos à Câmara um trabalho que integra um projeto maior, em que busco mostrar um pouco da diversidade da constituição do povo brasileiro, retratando as mulheres. É praticamente uma forma de diálogo entre materiais, técnicas e a pluralidade de nosso povo, demonstrando que, da mesma forma em que utilizo materiais, cores e técnicas diferentes, a exposição traz também essa reflexão sobre nossa essência plural, a partir da figura feminina”, contou o artista.

QUEM É LUIZ MOTA

Doutor Honoris Causa em Artes Plásticas, com título concedido pela Federação Brasileira dos Acadêmicos da Ciência, Letras e Artes – FEBACLA, em 2018, Mota é autodidata como artista plástico e desenvolve seus trabalhos com grafite, nanquim, aerógrafo, carvão vegetal e pastel. Artista com trabalhos expostos em grandes salões da Europa, tem participação ativa em exposições e premiações que o colocam em destaque no cenário nacional e internacional.

Participou de exposições coletivas e individuais, obtendo prêmios e medalhas, em países como Portugal, Alemanha, Espanha, Itália, Inglaterra e Holanda, além de mostras em relevantes salões e galerias no Brasil.

É membro da: ANAP, Academia Nacional de Artes Plásticas – Brasil; ALA, Academia Latino-Americana de Arte; ABA, Associação Brasileira da Aquarela e da Arte sobre Papel; AIAM, Academia Internazionale d’Arte Moderna, da Itália; IAA, Internacional Association of Art, da França.

Em geral seus trabalhos são figurativos, em grandes formatos e cores vibrantes. A formação em psicologia agrega valor à sua obra artística, que produz realisticamente expressões faciais carregadas de emoção e sentimentos dos indivíduos que permeiam seu imaginário. No entanto, é na produção em aquarela, óleo sobre tela e acrílica que mais se identifica.

A exposição “Perfil”, de Luiz Mota tem visitação aberta ao público, com entrada gratuita, dentro do horário de funcionamento da Câmara Municipal de Poços de Caldas-MG, das 8h às 18h.

Foto divulgação: LUIZ MOTA SE LANÇA A UM OLHAR SOBRE A CONSTITUIÇÃO DO POVO BRASILEIRO, PELO VIÉS FEMININO.