Ceramista é chamado de “macaco” e PM prende autor da injúria racial no Terminal de Linhas Urbanas

Poços de Caldas, MG – Nesta terça-feira, 28, a Polícia Militar de Minas Gerais recebeu um acionamento no terminal de linhas urbanas em Poços de Caldas, informando que uma pessoa havia sido vítima de injúria racial no interior do ônibus da linha Circulare. A PMMG compareceu ao local e a vítima relatou que havia sido injuriada por um senhor idoso que ouviu sua conversa com a esposa sobre o atraso do ônibus.

Segundo a vítima, o autor proferiu ofensas racistas diretamente a ela, dizendo: “Você é um macaco, não gosto de preto!” e “Todo preto é cachaceiro!”. Além disso, o autor teria desferido dois tapas em seu braço esquerdo e dito que queria brigar com ela. No local, o autor confirmou as acusações e alegou que “não gosta de preto”, “preto é cachaceiro” e “esse cara é um macaco mendigo”.

Diante dos fatos, a PMMG deu voz de prisão em flagrante delito ao autor pelo crime de injúria racial. Tanto a vítima quanto o autor foram encaminhados à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) e, posteriormente, à Delegacia de Polícia Civil para as providências legais.

A vítima, um ceramista de 42 anos, relatou estar bastante abalado com as ofensas racistas e as agressões sofridas. O autor, um aposentado de 78 anos, foi preso em flagrante delito e irá responder pelo crime de injúria racial.

A Polícia Militar ressalta que qualquer tipo de violência, discriminação ou preconceito é inaceitável e que as vítimas devem denunciar imediatamente às autoridades competentes. A PMMG reforça ainda seu compromisso com a segurança e o respeito à diversidade e à igualdade de direitos.