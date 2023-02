Detran-MG disponibiliza serviços por meio 100% digital

Belo Horizonte, MG – Serviços como defesa da autuação, solicitação de microfilmagem, transferência de prontuário de condutor e candidato de outro estado já podem ser feitos por meio do Protocolo Digital disponibilizado pelo Departamento de Trânsito de Minas Gerais (Detran-MG), ferramenta 100% on-line.



O sistema permite ainda realizar a alteração do nome dos candidatos e condutores, nomes dos pais na Carteira Nacional de Habilitação (CNH) e categoria pretendida pelo candidato à habilitação.



Com a ferramenta, o trâmite de documentos é feito via web, evitando deslocamento até uma unidade de atendimento.



Como acessar



Para realizar os serviços, basta acessar o portal www.detran.mg.gov.br, com usuário e senha. Após fazer login no sistema, o cidadão visualizará os serviços disponíveis no Protocolo Digital e deverá anexar os documentos solicitados para concluir a solicitação do serviço desejado.



Diretor do Detran-MG, o delegado Eurico da Cunha Neto explica que, por enquanto, o sistema está disponível para Belo Horizonte e Região Metropolitana, mas que o objetivo é expandir para todos os municípios mineiros. “Nossa meta é ampliar a disponibilidade de serviços no Protocolo Digital, proporcionando ainda mais agilidade e comodidade para o cidadão. Outros dez serviços estão na fase final de ajustes e serão disponibilizados em breve”, afirma.



Após o requerimento, é necessário aguardar a análise da solicitação, que será realizada em até 72 horas, em dias úteis. Todas as etapas até a conclusão do processo poderão ser acompanhadas por meio do site.



Caso seja identificada alguma inconformidade nos dados e documentos enviados por meio do Protocolo Digital, o cidadão será informado para regularizar e anexar novamente ao processo, em até 30 dias.



O Protocolo Digital é mais uma opção para o cidadão. Os serviços continuarão sendo realizados por meio do atendimento presencial previamente agendado.