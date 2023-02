Equipes da Prefeitura iniciam aplicação de novo asfalto no bairro Jd Planalto

Poços de Caldas.MG – Continuando a programação de asfaltamento na cidade, a Prefeitura iniciou esta semana, os trabalhos de nova pavimentação no bairro Jardim Planalto. Paralelamente, as equipes estão concluindo as ações no bairro Jardim Centenário.

A aplicação de asfalto, de excelente qualidade, está percorrendo vários bairros de Poços. No ano passado, foram utilizadas cerca de 37 mil toneladas de asfalto, por empresas terceirizadas e equipe própria da Prefeitura, num total de 72 ruas em diversos bairros.

Para este ano, está prevista a aplicação de novo asfalto em 122 ruas. Os trabalhos vão ganhar novo fôlego, a partir deste mês de março, com a entrada em operação da nova usina de asfalto, ampliando a capacidade própria de produção e, dessa forma, podendo atender as demandas da comunidade