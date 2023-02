Jornalista poços-caldense fará cobertura da NTT INDYCAR SERIES neste fim de semana

Poços de Caldas, MG – A jornalista poços-caldense Tânia Mara Carvalho estará presente na cobertura do Firestone Grand Prix de São Petersburgo, prova de abertura da NTT INDYCAR SERIES que acontece entre os dias 3 e 5 próximos. Tânia já trabalhou com assessoria de pilotos pela Conclusão Assessoria & Comunicação e está muito animada para estar presente em mais um evento desta categoria surpreendente e emocionante.

O circuito temporário de 1,8 milhas à beira-mar inclui uma combinação de ruas adjacentes do centro que circundam o Pioneer Park, o Teatro Mahaffey e o Museu Salvador Dali, se estendendo até as pistas do Aeroporto Albert Whitted, com vista para a Baía de Tampa e para o pitoresco Porto e Marina de São Petersburgo na Flórida.

Uma das coisas que mais chama a atenção na INDYCAR é o acesso aos pilotos que se pode ter nas pistas, e no Firestone Grand Prix de São Petersburgo não é exceção. É comum ver pilotos caminhando entre o público ou andando em uma scooter. Eles são acostumados com o assédio e não se importam em tirar fotos ou dar autógrafos, apenas param para seguir para a pista para treinos, qualificação ou para a corrida.

A prova eletrizante que será transmitida pela TV Cultura, ESPN e STAR+ no domingo dia 05 de março às 14h:30. Tânia Mara estará disponibilizando informações sobre o evento em seu Instagram @taniamaradiversidade. O Brasil será representado por Hélio Castroneves, quatro vezes campeão da icônica Indy 500, em uma corrida repleta de emoções e sem favoritos.