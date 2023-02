PM prende autor de tráfico de drogas no Parque José Afonso Junqueira

Poços de Caldas, MG – Nesta terça-feira (28), a Polícia Militar agiu de forma rápida e eficiente para combater o tráfico de drogas no Parque José Afonso Junqueira. Recebemos informações de um militar do policiamento velado, o qual avistou um indivíduo guardando um invólucro em um buraco existente em um pequeno muro próximo à fonte luminosa do parque. O suspeito, então, sentou-se em um banco próximo e ficou observando.

A guarnição foi acionada imediatamente e conseguiu abordar o autor, encontrando com ele dinheiro, um aparelho celular e uma porção de maconha. O militar do policiamento velado indicou aos demais policiais onde o suspeito havia escondido o invólucro, e foram localizadas 37 pedras de crack.

O autor foi informado de seus direitos constitucionais e preso em flagrante delito, sendo encaminhado primeiro à UPA e depois à delegacia de polícia, juntamente com todo o material apreendido, que incluiu 37 pedras de crack, uma bucha de maconha, um celular e R$ 154,00 em notas diversas.

A equipe responsável pela operação foi composta pelo policiamento velado, representado pelo Sargento Hélio, pelo VP Setor 01, representado pelo Sargento Bagatin e pelo Cabo Isaac, e pelo COPOM, representado pelo Sargento Enedir, pela SD Júlia e pela funcionária civil Willian.

A prisão do autor representa mais um passo importante na luta contra o tráfico de drogas em nossa cidade. A Polícia Militar segue firme em seu compromisso de garantir a segurança e o bem-estar da população, atuando com responsabilidade e efetividade no combate ao crime.