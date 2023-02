Poços de Caldas

A previsão do tempo para esta terça-feira, 28, é de céu nublado com abertura de sol e possibilidades de chuva a tarde e a noite. Temperatura máxima será de 27 graus e a mínima de 17 graus. A previsão de volume de chuvas para esta terça-feira é de 35 milímetros.

Minas Gerais

Nesta terça-feira, 28, o tempo permanece com predomínio de sol e calor em Minas Gerais. Áreas de instabilidade provocam pancadas de chuva típicas de verão, principalmente no Sul do estado, porém pancadas isoladas também podem ocorrer no Jequitinhonha, Triângulo Mineiro e Zona da Mata.

Nas demais regiões mineiras, as chances de chuva são mínimas. Em todo o estado, as temperaturas superam os 30°C, situando em torno de 36°C em localidades do Norte.