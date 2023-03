Victor Bianco inicia temporada da Copa Sanremo de Kart

Poços de Caldas, MG – No dia 11 de fevereiro teve início a 9ª edição da Copa Sanremo de Kart na cidade de Paulínia, São Paulo. Dentre os pilotos inscritos, estava Victor Bianco, natural de Poços de Caldas, que participaria da categoria PRÓ “B”.

Conforme programação da competição, os treinos oficiais são realizados às sextas-feiras, seguidos da corrida no sábado pela manhã. Os pilotos têm a oportunidade de fazer o warm-up, classificação, 1ª e 2ª corridas, totalizando um fim de semana cheio de emoção.

Durante os treinos livres da sexta-feira, Victor Bianco obteve bons resultados e fez ajustes no seu kart para a corrida do sábado. Entretanto, uma chuva na região do kartódromo ao final do treino o impediu de treinar na pista molhada e realizar ajustes na configuração do kart.

No sábado pela manhã, durante o warm-up, o kart do piloto perdeu rendimento devido a um defeito no retentor do motor, prejudicando seus últimos ajustes. Porém, a equipe conseguiu corrigir o defeito na pausa de duas horas até a primeira corrida, possibilitando sua participação na prova, embora sem o ajuste ideal.

Na classificação, Victor Bianco conseguiu o 9° lugar, mesmo sem o ajuste perfeito. Durante a largada da 1ª corrida, um enrosco entre karts possibilitou que o piloto assumisse a 2ª colocação em sua categoria, que foi mantida até a 5ª volta, quando a quebra do eixo traseiro o tirou da corrida.

Com a necessidade de substituir o eixo traseiro, a equipe trabalhou duro e concluiu que a peça deveria ter sido trocada antes, mas por falta de recursos, isso não foi possível. Entre a 1ª e 2ª corridas, caiu uma chuva fina, molhando a pista e fazendo com que as outras equipes optassem por pneus slick. No entanto, a equipe de Victor Bianco escolheu pneus de chuva, o que se mostrou uma boa estratégia. Após largar da última posição devido à quebra na 1ª corrida, Victor Bianco subiu para a 2ª colocação na largada da 2ª corrida. Infelizmente, a chuva parou e a pista secou, fazendo com que seu tempo de volta aumentasse e ele perdesse algumas posições, terminando a corrida em 5º lugar. Considerando apenas o resultado da 2ª corrida, Victor Bianco ficou em 8º lugar na etapa.

Apesar das dificuldades enfrentadas, Victor Bianco segue focado na competição e buscando melhorar a cada etapa. Ele espera tornar-se mais competitivo em um grupo muito seleto de pilotos. A próxima etapa da Copa Sanremo acontecerá nos dias 17 e 18 de março e, graças aos seus patrocinadores, ele poderá participar. Embora ainda não tenha coberto todos os gastos com a competição, Victor agradece à Drogaria Americana, União Química S/A, Box Door Comunicação Visual e Mídia Exterior, Decortinas, Posto de Molas Tarzan, Posto do Toninho e Grupo Nacional Inn.