Polícia apreende menor e moto com placa adulterada

Poços de Caldas, MG – Na tarde desta quarta-feira (1), os sargentos Wanderson e Nathália realizavam patrulhamento pelo bairro Cascatinha quando avistaram um indivíduo em atitude suspeita próximo a uma motocicleta XRE. Ao perceber a aproximação da guarnição, o indivíduo rapidamente jogou a chave da moto no córrego e tentou fugir.

Após uma rápida perseguição, os policiais conseguiram abordar o indivíduo, que foi identificado. Durante a revista pessoal, os policiais encontraram pedaços de fita isolante em seu bolso, e ao examinar a motocicleta, perceberam que ele havia adulterado o sinal de identificação veicular afixando esses pedaços de fita sobre a placa.

O menor foi então apreendido por adulteração de sinal de identificação veicular, uma infração prevista no Código de Trânsito Brasileiro. A motocicleta XRE também foi apreendida e encaminhada ao pátio do Detran para as devidas providências.

Este tipo de infração é considerada grave, podendo resultar em multa e até mesmo na apreensão do veículo. A adulteração do sinal de identificação veicular pode ser utilizada para esconder crimes como furto ou roubo, além de dificultar a identificação do proprietário em caso de acidentes ou outras situações que exijam a identificação do veículo.

Graças à rápida ação dos sargentos Wanderson e Nathália, a infração foi identificada e o infrator apreendido, contribuindo para a segurança e a ordem no bairro Cascatinha.