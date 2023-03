Caldense estreia na Copa do Brasil 2023 contra o Ceará no Ronaldão

Poços de Caldas, MG – A Caldense irá enfrentar o Ceará nesta quarta-feira (01) às 21h30 no Ronaldão pela primeira fase da Copa do Brasil 2023. Pelo regulamento, o empate favorece os visitantes, devido à melhor classificação no ranking da CBF, e quem vencer se classifica para enfrentar Princesa do Solimões-AM ou Ituano-SP, dia 8 ou 15 de março.

O confronto é inédito. Caldense e Ceará irão medir forças pela primeira vez na história. Inclusive, será o adversário de origem mais distante dentro do território nacional que a Veterana já enfrentou, vista que Poços de Caldas e Fortaleza distam cerca de 2.500 km em linha reta e quase 3.000 km de estrada.

Mas apesar disso, o Ceará não é novidade para Patrick Marcelino, atual artilheiro do time com três gols na temporada. O zagueiro estava no Fortaleza em 2019 e compôs o grupo da equipe em três jogos pelo Campeonato Cearense diante do vovô. “É um adversário muito difícil, com uma torcida que apoia independente de onde eles jogam. É um desafio para nós, é outro campeonato e a gente vai entrar com a mentalidade focada no objetivo, que é passar de fase”, disse.

O técnico Thiago Oliveira vem trabalhando com o elenco para ajustar a parte técnica e tática. “Nós fizemos uns 25 minutos contra o Cruzeiro quase que perfeitos e em uma falha nossa o Cruzeiro foi lá e fez o gol. E isso não pode acontecer contra o Ceará. É um jogo único. Precisamos minimizar erros, entrar concentrados, pois vai ser um jogo de duelos nas posições. Espero que a gente esteja concentrado e focado e conquiste uma grande vitória”, comentou.

Ingressos

Os ingressos estão à venda na sede social da Caldense, na Rua Pernambuco 1145, nos seguintes horários: quarta das 9h às 12h e das 14h às 16h. Nas bilheterias do estádio as vendas acontecem na quarta a partir das 19h30. O preço é de 50 reais inteira e 25 reais meia entrada (pagamento somente em dinheiro). Arquibancada coberta para a torcida da Caldense e descoberta para torcida do Ceará. Tem direito a meia entrada estudantes com carteirinha e pessoas acima de 60 anos. Crianças até 12 anos gratuito (ingressos limitados). Sócio-torcedor entrada livre. Abertura dos portões às 20h30.

Arbitragem

Juiz: Dyorgines José Padovani de Andrade (ES)

Assistentes: Vanderson Antônio Zanotti (ES) e Douglas Pagung (ES)

Quarto árbitro: Ronei Cândido Alves (MG)

Analista: Márcio Eustáquio de Sousa Santiago (MG)

Obs: A partida não terá VAR, pois a tecnologia é utilizada na Copa do Brasil somente a partir das oitavas de final.

Renan Muniz/Caldense