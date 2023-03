Funcionários do MacDonald’s são roubados

Poços de Caldas, MG – Funcionários da loja do MacDonald’s localizada na Avenida João Pinheiro foram surpreendidos por ladrões quando fechavam o estabelecimento nesta madruga de quarta-feira, 01.

Segundo relatos dos funcionários, quando fechavam a loja, no encerramento do expediente e realizavam a limpeza do local foram surpreendidos por três elementos que invadiram a loja por uma janela basculante. Eles estavam armados de facas e uma ferramenta conhecida como cavadeira. Os elementos estavam com o rosto coberto e usavam capuz. Segundo relato dos funcionários, eles eram magros e aparentando cor morena. Eles renderam os funcionários, exigindo dinheiro e objetos de valor. Ordenaram que sentassem no chão com as mãos na cabeça. Danificaram a gaveta do caixa, mas nesta hora o alarme disparou gerando nervosismo nos ladrões. Então eles passaram a ameaçar as vítimas com facas.

Os ladrões não tiverem êxito em pegar o dinheiro do caixa quando alarme disparou e acabaram fugindo e levando os pertences dos funcionários.

A Polícia Militar foi acionada e fez uma varredura na região da loja e conseguiram localizar os pertences roubados que estavam em um terreno baldio. O estabelecimento tem um sistema de monitoramento de Câmeras que registram os movimentos dos ladrões durantes o roubo. A identificação dos elementos deverá ficar difícil uma vez que eles estavam com os rostos encobertos e com bonés.