Poços de Caldas, MG – A equipe de futsal masculino Sub-15 da Caldense realizou um amistoso na tarde desta terça-feira (28) em Inconfidentes-MG, diante da equipe do IF e conquistou uma grande vitória por 6 a 3. Os gols da Veterana foram marcados por Welington (2), David Gabriel (2), João Alvise e João Negrini. A partida fez parte das festividades do aniversário de 105 anos do Instituto Federal de Inconfidentes.