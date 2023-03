Homem é preso ao ser abordado e polícia encontrar droga e seu veículo

Poços de Caldas, MG – Nesta terça-feira (28), às 15h50min, na LMG 877, Km 14, em Poços de Caldas/MG, durante uma operação, a equipe PMRv abordou um veículo VW/GOL branco, que estava sendo conduzido por L.H.R.T, de 21 anos e sexo masculino. Durante a busca no interior do veículo, foi encontrada uma bucha de maconha em uma pochete localizada no banco dianteiro. O condutor assumiu a propriedade da droga e foi preso em flagrante.

Além disso, foi apreendido 01 bucha de maconha, 01 termo de comparecimento e 08 AINAS. O condutor/autor assinou um Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO) e foi liberado em seguida.

O veículo VW/GOL, com licenciamento exercício 2020, foi removido ao pátio credenciado do Detran. Essas informações indicam que o condutor foi flagrado em posse de substância entorpecente, o que é considerado crime pela lei brasileira.