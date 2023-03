Moradores de Poços de Caldas continuam com entrada gratuita nos pontos turísticos

Poços de Caldas, MG – O Turismo de Poços de Caldas entra em uma nova era, a partir deste mês, com o início da operação da Citur, empresa responsável pelos pontos turísticos conforme publicado no Diário Oficial do Município. Na manhã desta quarta-feira(01), a secretaria de Turismo e a Empresa Citur visitaram os pontos turísticos e fizeram a entrega das chaves dos pontos oficialmente.

Com a modernização, revitalização e novos atrativos, toda a cadeia produtiva do Turismo só tem a ganhar, assim como os moradores de Poços de Caldas, que vão poder continuar visitando nossos cartões-postais com entrada gratuita, além de descontos de 50% no Zoo das Aves, atração privada com cobrança na entrada e no Teleférico, que será reaberto em breve, com cobrança pelo trajeto, como já funcionava antes da reforma.

Os moradores locais terão acesso liberado aos principais pontos turísticos de Poços de Caldas e poderão continuar usufruindo das belezas naturais e arquitetônicas da cidade, devendo apresentar documento de identificação e comprovante de endereço.

No Complexo do Cristo Redentor, no Recanto Japonês, na Fonte dos Amores e no Véu das Noivas, a entrada para a população poços-caldense segue gratuita. Com a transferência do Zoo das Aves para o entorno do Véu das Noivas, o acesso às cachoeiras continua franco para os moradores, sendo necessário o pagamento somente para aqueles que desejarem visitar o Zoo das Aves.

Mas, atenção! Por enquanto, apenas o Cristo Redentor, no alto da Serra de São Domingos, segue aberto para visitação. O local está recebendo um café e um deck, com acesso já liberado.

O Teleférico está em fase de testes e a data de abertura será anunciada em breve. A Fonte dos Amores ficará fechada neste início do mês de março, para reestruturação do espaço. Já o Recanto Japonês e o Véu das Noivas estão fechados para obras por tempo indeterminado.

O diretor de Turismo, Israel Souza Pereira, que acompanhou a inspeção, se diz muito feliz com esse novo momento. “Teremos a modernização dos equipamentos turísticos, parabenizo todas as secretarias envolvidas e em especial a secretaria de Turismo e o apoio técnico do BDMG, que sonharam com esse momento e trabalharam muito por esse dia, o turismo só tem a ganhar com investimentos e novos atrativos.”

Para Renato Agostini, diretor de Operações da Citur, o trabalho já começa a partir de hoje. “O café do Cristo já está aberto para a população. Lembrando que as obras começam em ritmo acelerado para, no menor tempo possível, abrirmos com as adequações mínimas. Vale lembrar que os pontos turísticos que sempre foram gratuitos continuarão sendo, e os que já haviam cobrança, que é o caso do Teleférico e Zoo das Aves, continuam com os poços-caldenses tendo desconto e futuramente teremos novas atrações.”