Municípios da região de Brumadinho recebem kits para feiras livres

Prefeituras de 23 municípios atingidos pela tragédia de Brumadinho receberam 86 kits com mais de 8 mil equipamentos (foto) e outros itens para a estruturação de feiras livres com produtores locais. As entregas foram realizadas ao longo dos dois últimos meses e são referentes a um dos projetos de reparação aos danos provocados pelo rompimento da Vale, em Brumadinho. Cada Kit Feira é composto por dez barracas, 20 jalecos, 60 caixas plásticas, duas balanças eletrônicas e dois carrinhos de carga. O quantitativo de kits destinado a cada município foi definido pelas prefeituras. (Folha de Sabará – Sabará)

Licitação de saneamento é contestada

A Prefeitura de Nanuque, no Vale do Mucuri, vai privatizar o saneamento básico da cidade com a proposta mais cara que se qualificou para a licitação. A concorrência, que aconteceu sem a participação da Copasa por opção da própria empresa pública, terminou com a vitória da Socienge Engenharia e Concessões, que superou a Sonel Ambiental e Engenharia (SAM). CEO da Aterpa, grupo a qual a SAM está vinculada, o empresário André Salazar contesta os critérios usados pelo Executivo municipal. “A primeira coisa mal feita é que eles criaram um processo no qual o vencedor seria escolhido 70% por um critério técnico e 30% pelo preço”, argumentou o empresário. (Jornal Em Tempo – Nanuque)

Vereador quer regras para atleta trans

Um novo projeto de lei apresentado na Câmara de Uberlândia pretende proibir atletas trans de disputarem competições esportivas na cidade com equipes do sexo oposto ao biológico (de nascimento). A medida, que ainda precisa passar por aprovação, inclui pessoas que tenham feito tratamento hormonal, cirurgia ou outro procedimento médico de redesignação sexual. A proposta, de autoria do vereador Anderson Lima, argumenta que a medida é necessária para, “preservar o espírito esportivo e competitivo dos desportos em Uberlândia, além de viabilizar a livre competição por parte do sexo feminino”. (Diário de Uberlândia – Uberlândia)

Bar é interditado por atender menor

Um bar foi interditado, na madrugada de domingo, no centro de Governador Valadares, após uma operação de várias forças de segurança encontrarem 20 adolescentes, com idade entre 13 e 17 anos, desacompanhados dos responsáveis e ingerindo bebidas alcoólicas no estabelecimento. O proprietário do bar foi multado e o estabelecimento foi interditado. A operação foi realizada pela Polícia Civil, em conjunto com o Corpo de Bombeiros, Polícia Militar, Juizado da Criança e do Adolescente e fiscais do município. O objetivo foi zelar pela segurança e bem-estar dos jovens. (Diário do Rio Doce – Governador Valadares)

Câmara aprova aumento na tarifa

Coube ao presidente da Câmara, Leandro Caixeta, o voto de minerva (desempate) no polêmico projeto que majorou a tarifa de tratamento de esgoto de 50% para 75%. No placar de votos, houve um empate em 7 x 7. Foram favoráveis ao aumento Raquel Rezende, Salitre, Roberto Margari, Valtinho, Eliane Nunes, Carlão e Adriana de Paula. Votaram contrários os vereadores Chiquita, Odirley, prof. Alexandre, Balila, Natanael, Panxita e Thiago Malagoli. Em sua justificativa, o presidente da Casa de Leis rangeliana argumentou que sua decisão se baseia num voto de confiança do poder Legislativo para com a direção do DAEPA. (Jornal de Patrocínio – Patrocínio)

Aliança Francesa na ‘Noite das Ideias’

Com o apoio institucional do Instituto Francês e da Embaixada da França no Brasil, através do Bureau du Livre, a Aliança Francesa de Ouro Preto, representada por sua diretora, Raíssa Palma, está organizando diversas atividades no mês de março no âmbito da Noite das Ideias 2023, um evento anual internacional dedicado à livre circulação das ideias e saberes. Criada na França e difundido para diversas regiões do mundo, a iniciativa visa proporcionar noite de debates e momentos artísticos, a fim de refletir coletivamente sobre a maneira de nos aproximarmos uns dos outros e de imaginar um futuro melhor, com espaços públicos e sociedades mais inclusivas e acolhedoras. (O Liberal – Ouro Preto)

Dengue traz preocupação em Teófilo Otoni

Segundo informações do coordenador da Vigilância Ambiental em Teófilo Otoni, Matheus Alves, já foram notificados 1.239 casos suspeitos de arboviroses – dengue e chikungunya, nas zonas urbana e rural neste ano de 2023. Segundo ele, em entrevista ao Diário Tribuna, com relação à dengue: foram 856 notificações; 70 estão aguardando resultados; 204 deram não reagente; 73 reagente; 509 sem coleta. Sobre a Chikungunya: foram 383 notificações; 165 sendo reagentes; 56 aguardando resultados; 45, não reagentes: 117 sem coleta. (Diário Tribuna – Teófilo Otoni)

COLUNA MG – Principais destaques dos jornais integrantes da Rede Sindijori MG

www.sindijorimg.com.br