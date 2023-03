Painel registra mais 10 casos de covid em Poços

Poços de Caldas, MG – Os dados do Painel Covid desta quarta-feira (01), divulgados pela Secretaria Municipal de Saúde, mostram que o município teve mais 10 novos casos da doença em relação ao último boletim. São 34.265 casos desde o início da pandemia, com 33.600 recuperações ( 29 a mais que na última atualização). Os óbitos somam 614 casos de moradores locais. Total de óbitos não residente é de 324. Em acompanhamento domiciliar estão 51 pessoas.

O Painel mostra que não tem nenhum paciente internado na UTI.

O Painel ainda mostra que foram administradas 445.074 doses de vacina contra a covid. E o acumulado de testes é de 124.314, sendo 37.913 nos estabelecimentos privados, 1.890 nas empresas, 74.593 nas unidades públicas de saúde e 9.918 na Fundação Ezequiel Dias (Funed).

Vacinas

A Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais distribuiu, até o momento, aproximadamente 1 milhão de doses da vacina bivalente contra a covid-19. Esse foi o quantitativo enviado pelo Ministério da Saúde (MS), desde 15/2, com repasse imediato a todas as Unidades Regionais de Saúde, incluindo o município de Belo Horizonte. A SES-MG aguarda novas informações por parte do órgão federal sobre as próximas remessas e quantitativos que serão disponibilizados para Minas Gerais.