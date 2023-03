Poços sedia torneio aberto do Brasil de Xadrez neste mês

Poços de Caldas, MG – De 17 a 19 de março acontece a Etapa Poços de Caldas do Torneio Aberto do Brasil de Xadrez. O campeonato é aberto a todos os enxadristas cadastrados na Confederação Brasileira de Xadrez e será realizado no salão do Hotel Lisboa.

O torneio vale classificação para as finais dos campeonatos Brasileiros Absoluto e Feminino, abrangendo os três primeiros colocados, um jogador extra a cada 20 participantes, quatro jogadores extras, três jogadores da região sudeste e um jogador extra da região a cada 10 enxadristas da região sede.

Informações sobre inscrições e regulamento estão disponíveis no link https://bit.ly/3kx3mOg. O evento é realizado pela Casa do Xadrez e tem apoio da Secretaria Municipal de Esportes e Lazer.

Xadrez

Acredita-se que o xadrez tenha chegado ao Brasil no ano de 1500 pelos portugueses. É um dos jogos mais populares do mundo, sendo praticado por milhões de pessoas em torneios, clubes, escolas. A forma atual do jogo surgiu no sudoeste da Europa, na segunda metade do século 15, depois de ter evoluído de suas antigas origens persas e indianas. Em 2011, o enxadrismo foi reconhecido como esporte pelo Comitê Olímpico Internacional.