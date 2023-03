Polícia Civil indicia vereador de Passos por fake news

Passos, MG – Nesta quarta-feira (1), a Polícia Civil encaminhou ao Poder Judiciário um inquérito policial instaurado com a finalidade de apurar um possível crime cometido por um vereador de Passos através da propagação de conteúdo falso, mais conhecido como “fake news”, por meio de panfletos. A investigação teve início há duas semanas após uma requisição da Promotoria de Justiça local.

As investigações levantaram indícios de que o vereador em questão teria cometido um crime eleitoral previsto no artigo 323 da Lei 4737, ao financiar diretamente a compra de panfletos com informações falsas contra o então candidato à Presidência da República, Luiz Inácio Lula da Silva. De acordo com as informações apuradas, o vereador teria ultrapassado os limites da manifestação do pensamento e propagado informações falsas sobre o candidato.

Diante dos fatos, a Polícia Civil efetuou o indiciamento do vereador, sendo este o segundo indiciamento do mesmo nos últimos dias. O primeiro ocorreu por conta de sua suposta participação em um esquema de desvio de recursos públicos destinados à saúde, fato que ainda está sendo investigado.

A disseminação de informações falsas com o objetivo de prejudicar candidatos em eleições é uma prática ilegal e pode resultar em diversas consequências, como multa e até mesmo a cassação do mandato político. Além disso, a propagação de fake news pode ter impactos negativos na sociedade, gerando desinformação e até mesmo promovendo o ódio e a violência.

Portanto, a atuação da Polícia Civil e da Promotoria de Justiça em relação a esse caso demonstra o comprometimento das autoridades em combater a disseminação de informações falsas e garantir a lisura e a transparência no processo eleitoral.